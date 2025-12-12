ڈی کاک کی جارحانہ بیٹنگ سے ارشدیپ گھبراگئے، وائیڈ گیندوں کی لائن لگادی

ارشدیپ کی اس کارکردگی پر کوچ گوتم گمبھیر شدید ناراض نظر آئے

اسپورٹس ڈیسک December 12, 2025
بھارتی فاسٹ بولر ارشدیپ سنگھ ایک اوور میں سات وائیڈ گیندیں کرنے کے باعث زیر بحث ہیں،

گزشتہ روز جنوبی افریقا کے خلاف دوسرے ٹی ٹوئںٹی میچ میں ارشدیپ سنگھ 11واں اوور کرنے آئے تو جارح مزاج بلے باز ڈی کاک نے پہلی ہی گیند پر چھکا لگادیا۔

پہلی گیند پر چھکا لگتے ہی ارشدیپ گھبراگئے اور اگلی دو گیندیں وائیڈ کردیں۔ ایک گینڈ ڈاٹ ہونے کے بعد بھی ارشدیپ کی گھبراہٹ کم نہ ہوئی اور مزید چار مسلسل وائیڈ بالز کروادیں۔

پھر تین گیندوں پر سنگل ڈبل ہونے کے بعد انہوں نے ایک اور وائیڈ گیند کردی۔

یوں انہوں نے 13 گیندوں کا اوور کیا اور ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میں سب سے زیادہ گیندوں کا اوور کروانے کا نوین الحق کا ریکارڈ برابر کردیا۔

ان کی اس کارکردگی پر جہاں کوچ گوتم گمبھیر ناراض نظر آئے وہیں شائقین نے بھی ان کو آڑے ہاتھوں لیا اور کچھ نے اس اوور کو مشکوک قرار دے دیا۔

 
