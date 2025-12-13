شام میں تعینات امریکی فوجیوں پر تن تنہا جنگجو نے حملہ کرکے تین کو ہلاک اور تین کو زخمی کردیا۔
عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق امریکی محکمہ دفاع (پینٹاگون) نے تصدیق کی ہے کہ یہ حملہ امریکی اور شامی مشترکہ فوجی گشت کے دوران کیا گیا۔
ترجمان پینٹاگون نے بتایا کہ یہ حملہ اس وقت کیا گیا جب امریکی فوجی، شام کے ایک تاریخی وسطی علاقے میں کلیدی رہنماؤں سے ملاقات کے لیے موجود تھے۔
اس ملاقات میں جاری داعش مخالف اور انسدادِ دہشت گردی کارروائیوں کے انجام دہی کے لیے باہمی مشاوت جاری تھی۔
پینٹاگون نے تصدیق کی ہلاک ہونے والوں میں دو امریکی فوجی اور ایک امریکی سویلین مترجم شامل ہے جب کہ تینوں زخمی بھی امریکی فوجی ہیں۔
انھوں نے بتایا کہ ہلاک ہونے والے فوجیوں کے نام اور یونٹ سے متعلق تفصیلات اہلِ خانہ کی رضامندی ملنے کے بعد دی جائیں گی۔
دوسری جانب امریکی سینٹرل کمانڈ نے دعویٰ کیا کہ یہ حملہ شام میں داعش کے ایک تنہا مسلح فرد کی گھات لگا کر کی گئی کارروائی کا نتیجہ تھا۔
بیان میں کہا گیا ہے کہ حملہ آور کو فورسز نے جوابی کارروائی میں ہلاک کر دیا۔
تاحال کسی گروہ نے باضابطہ طور پر حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی اور نہ ہی حملہ آور کی شناخت ظاہر کی گئی ہے۔