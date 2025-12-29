کراچی میں کھلے مین ہول کے اندر گر کر ایک اور کمسن بچہ جاں بحق

کورنگی مہران ٹاؤن میں 8 سالہ دلبر کھلے گٹر میں گر کر جاں بحق ہوا، ملیر میں گٹر کی صفائی کے دوران ایک شخص ہلاک

ویب ڈیسک December 29, 2025
—فائل فوٹو

شہر قائد میں ایک اور کمسن بچہ کھلے مین ہول میں گر کر جاں بحق ہوگیا۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق کورنگی مہران ٹاؤن سیکٹر 6 جی میں انتظامیہ کی غفلت کے باعث ایک بچہ گٹر میں گرکر جاں بحق ہوگیا۔

ریسکیو حکام کے مطابق بچے کی شناخت دلبر علی کے نام سے ہوئی جو گھر کے قریب کھیلتے ہوئے کھلے مین ہول میں گرا۔

حادثے کے وقت علاقہ مکینوں نے بروقت اقدامات کر کے بچے کو باہر نکالا تاہم وہ زندہ نہ بچ سکا، جس کے بعد ریسکیو حکام نے لاش کو ضابطے کی کارروائی کیلیے جناح اسپتال منتقل کردیا۔

میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے متوفی کے نانا نے بتایا کہ دلبر ماں باپ کا اکلوتا بچہ تھا، بچے کے والد مزدوری کرتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ علاقے کے سارے گٹر کھلے ہوئے ہیں۔

متوفی کے خالو نے بتایا کہ میں پڑوس میں ہی کام کرتا ہوں، واقعے کے بعد بچے کے باپ اور میں نے معصوم کو نکالا، میں رسہ باندھ کر گٹر میں اترا تھا۔

گٹر کی صفائی کے دوران ایک شخص دم گھٹنے سے ہلاک

دریں اثنا ملیر جناح اسکوائر ابراہیم مسجد کے قریب گٹر کی صفائی کے دوران ایک شخص دم گھٹنے سے ہلاک ہوگیا۔

ایدھی کے مطابق ایمبولینس کے ذریعے لاش قریبی تھانہ ملیر سٹی لے جائے گئی، ہلاک شخص کی شناخت کی کوشش کی جاری ہے جس کی عمر 35 سے چالیس سال کے درمیان ہے
