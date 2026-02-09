کراچی میں رمضان المبارک کے دوران گراں فروشی روکنے کیلیے بڑے فیصلے

ماہ رمضان میں شہریوں کو کھانے پینے کی اشیاء کی مناسب  قیمت پر دستیابی کو یقینی بنایا جائے گا، کمشنر کراچی

نعیم خانزادہ February 10, 2026
کراچی انتظامیہ نے ماہ رمضان المبارک میں کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتوں کو سختی سے کنٹرول کرنے  اور مناسب قیمت پر اشیاء کی دستیابی کے اقدامات کے لئے اہم اور ضروری فیصلے کئے ہیں۔

پیر کو کمشنر کراچی سید حسن نقوی کی زیر صدارت منعقدہ اجلاس میں گراں فروشی کی روک تھام کے لیے جاری مہم کا جائزہ لیا گیا۔

اسسٹنٹ کمشنر ہیڈکوارٹرز رابعہ سید نے اجلاس کے شرکا کو مہم کی تفصیلات سے آگاہ کیا کمشنر کو بتایا گیا کہ گراں فروشوں کے خلاف یکم جنوری سے 31 جنوری کے دوران 79 لاکھ روپے سے زائد جرمانہ عائد کیا گیا۔

بریفنگ میں بتایا گیا کہ چھ ہزار 445 مقامات پر قیمتیں چیک کی گئیں  جبکہ 12سو 65 گراں فروشوں کے خلاف کارروائی کی گئی، مہم میں گراں فروشوں کے خلاف کارروائی میں 93, دکانیں سربمہر کی گئیں۔

اجلاس میں تمام ڈپٹی کمشنرز نے اور اسسٹنٹ کمشنرز نے ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی۔

اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ ماہ رمضان میں شہریوں کو کھانے پینے کی اشیاء کی مناسب  قیمت پر دستیابی کو یقینی بنایا جائے گا، سبزی منڈی میں فروٹس اور سبزیوں کی قیمتیں مناسب مقرر کر نے وافر مقدار میں فراہم کرنے کا نظام موثر بنایا جائے گا۔

فیصلہ کیا گیا کہ  تمام ڈپٹی کمشنرز اپنے اپنے اضلاع میں اس سلسلہ میں موثر اور مربوط کوششیں کریں گے ناجائز منافع خوری کی روک تھام کے لیے روزانہ کی بنیاد پر قیمتیں چیک کریں گے یقینی بنائیں گے کہ شہریوں کو سبزی منڈی میں مقرر ہوئے والی سرکاری نرخوں پر اشیاء کی دستیابی کو یقینی بنائیں گے۔

کمشنر نے تمام ڈپٹی کمشنرز اور اسسٹنٹ کمشنرز کو ہدایت کی کہ وہ قیمتیں چیک کرنے اور ناجائز منافع خوروں کو گرفت میں لانے کے لئے متحرک کردار ادا کریں گے۔

اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ سرکاری نرخوں کے نفاز کی کوششوں میں عدم دلچسپی پر متعلقہ افسران سے و ضاحت طلب کی جائے گی ۔پر اشیاء کی دستیابی کی کو اہم بازاروں اور مارکیٹوں میں شکایتی مرا کز قائم کئے جائیں گے۔

فیصلہ کیا گیا کہ شہر کی اہم اور بڑی 13 مارکیٹوں کو ماڈل بازار اور ماڈل مارکیٹ بنانے کے لئے خصوصی اقدامات کئے جائیں گے جبکہ شہر میں قائم بچت بازاروں میں میں معیاری اشیاء کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا۔

اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ شہر کے سپر اسٹورز میں مناسب قیمت پر اور معیاری اشیاء کے رمضان پیکیج کاونٹرز قائم کئے جائیں گے، رمضان پیکیج کی متعلقہ اسسٹنٹ کمشنر نگرانی کریں گے اور اس کے لئے خصوصی عملہ متعین کیا جائے گا۔

ڈپٹی  کمشنرز نے اپنے  اپنے اضلاع میں موجود  سپر اسٹورز کی تفصیلات اور ان میں رمضان پیکیج کاونٹرز کی تفصیلات سے آگاہ کیا۔
