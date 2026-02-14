کراچی میں ہیوی ٹریفک گردی جاری، ٹریلر نے موٹرسائیکل سوار کو کچل دیا

کلفٹن شان سرکل کے قریب ٹریلر نے موٹرسائیکل سوار کو کچلا جس میں ایک نوجوان جاں بحق دوسرا شدید زخمی ہوا

منور خان February 15, 2026
شہر میں ہیوی گاڑیوں سے جان لیوا خونی حادثات کا سلسلہ بدستور جاری ہے، جہاں ٹریلر نے موٹرسائیکل کو کچلا جس کے نتیجے میں 1 نوجوان جاں بحق جبکہ دوسرا شدید زخمی ہوگیا۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق  کلفٹن شون سرکل کے قریب ٹریلر نے موٹر سائیکل سواروں کو روند ڈالا جس کے نتیجے میں ایک نوجوان جاں بحق جبکہ دوسرا شدید زخمی ہوگیا۔

حادثے کی اطلاع ملتے ہی پولیس نے موقع پر پہنچ کر متوفی کی لاش چھیپا ایمبولینس کے ذریعے جناح اسپتال منتقل کی۔

ریسکیو حکام کا کہنا ہے کہ حادثہ ٹریلر کی ٹکر سے پیش آیا جبکہ جاں بحق نوجوان کی شناخت 25 سالہ حماد کے نام سے کی گئی جبکہ شدید زخمی نوجوان 24 سالہ حسیب کو طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے جس کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔

اس حوالے سے ایس ایچ او بوٹ بیسن راشد علی نے بتایا کہ پولیس نے موقع پر پہنچ کر حادثے کے ذمہ دار ڈائیور فدا حسین کو گرفتار کر کے ٹریلر کو قبضے میں لیکر تھانے منتقل کر دیا جبکہ مزید تفتیش کا عمل جاری ہے ۔
