لکی مروت میں سی ٹی ڈی کا آپریشن، 6 خوارج ہلاک

سی ٹی ڈی اور خوارج کے درمیان 40 منٹ تک فائرنگ کا تبادلہ جاری رہا، خوارج کے قبضے سے بھاری تعداد میں اسلحہ برآمد

احتشام خان March 13, 2026
انسداد دہشت گردی فورس بنوں نے لگی مروت میں ایک کارروائی کے دوران 6 خوارجیوں کو ہلاک کر کے بھاری تعداد میں اسلحہ، دھماکا خیز مواد اور ایمونیشن برآمد کرلیا۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق سی ٹی ڈی بنوں ریجن  کا  ضلع لکی مروت تھانہ گمبیلا کی حدود شاگئی کے علاقے میں فتنہ الخوارج کے خلاف کامیاب انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا۔

دہشت گردوں نے سی ٹی ڈی سوات کی ٹیم کو دیکھتے ہی اہلکاروں پر فائرنگ کی جس پر جوابی کارروائی کی گئی اور اس میں 6 خارجی ہلاک جبکہ دیگر فرار ہوگئے۔

سی ٹی ڈی کے مطابق آپریشن میں ہلاک ہونے والے خارجی علاقے میں خوف و ہراس کی علامت تھے جنہیں کیفر کردار تک پہنچا دیا گیا۔

اعلامیے کے مطابق ہلاک دہشتگردوں کے قبضے سے 4 کلاشنکوفیں، 2 عدد 9 ایم ایم پستول، 8 گرینیڈز، آئی ای ڈی، میگزینیں اور کارتوس برآمد ہوئے۔

پولیس کے مطابق سی ٹی ڈی اہلکاروں اور خوارج کے درمیان 40 منٹ تک مقابلہ جاری رہا جس کے بعد سرچ آپریشن میں خوارج ہلاک ہوئے۔ جن کی شناخت کا عمل جاری ہے۔

اندار اور بروقت کارراوئی پر آئی جی خیبرپختونخوا پولیس ذوالفقار حمید اور ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی کی سپیشل ویپنز اینڈ ٹیکسٹس ٹیم کے جوانوں کو شاباش دی جبکہ آئی جی خیبرپختونخوا نے کہا کہ خارجیوں کا ان کے محفوظ ٹھکانوں تک پیچھا کر کے کیفرکردار تک پہنچائیں گے اور شہداء کا خون رائیگاں نہیں جائیگا، امن دشمنوں کو خاک میں ملا کر دم لیں گے۔

آئی جی خیبرپختونخوا نے کہا کہ وطنِ عزیز کی مٹی کے دفاع اور امن کے قیام کے لیے دہشت گردوں کے خلاف سینہ سپر جوان ہمارے ملک کا قیمتی سرمایہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ شہداء کا خون رائیگاں نہیں جائے گا اور خیبرپختونخوا پولیس دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اپنی جد و جہد جاری رکھے گی۔
مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

فرحانہ مقصود کے ہمایوں سعید اور پروڈکشن ٹیم پر سنگین الزامات

 Mar 13, 2026 10:23 PM |
فلم و ٹی وی کے نامور اداکار شجاعت ہاشمی انتقال کر گئے

 Mar 13, 2026 03:53 PM |
ہانیہ عامر اور عاصم اظہر کی شادی کب ہے؟ یشما گل نے حقیقت بیان کردی

 Mar 13, 2026 02:44 PM |

متعلقہ

Express News

Express News

فیکٹ چیک: پاکستان نے ڈرون حملے سے متعلق افغان طالبان کے دعوؤں کا کچا چٹھا کھول دیا

Express News

اسلام آباد کی فضائی حدود بند ہونے کی خبریں بے بنیاد ہیں، ایئرپورٹ اتھارٹی

Express News

پاکستان سے مشرق وسطیٰ کیلئے پروازیں بدستور معطل، 72 پروازیں منسوخ

Express News

کوئٹہ کے مضافات میں ڈرون حملہ، دو معصوم بچے زخمی

Express News

اسلام آباد، راولپنڈی میں خوفناک دھماکے کی آواز، فلائٹ آپریشن کچھ دیر کیلئے معطل

