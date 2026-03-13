انسداد دہشت گردی فورس بنوں نے لگی مروت میں ایک کارروائی کے دوران 6 خوارجیوں کو ہلاک کر کے بھاری تعداد میں اسلحہ، دھماکا خیز مواد اور ایمونیشن برآمد کرلیا۔
ایکسپریس نیوز کے مطابق سی ٹی ڈی بنوں ریجن کا ضلع لکی مروت تھانہ گمبیلا کی حدود شاگئی کے علاقے میں فتنہ الخوارج کے خلاف کامیاب انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا۔
دہشت گردوں نے سی ٹی ڈی سوات کی ٹیم کو دیکھتے ہی اہلکاروں پر فائرنگ کی جس پر جوابی کارروائی کی گئی اور اس میں 6 خارجی ہلاک جبکہ دیگر فرار ہوگئے۔
سی ٹی ڈی کے مطابق آپریشن میں ہلاک ہونے والے خارجی علاقے میں خوف و ہراس کی علامت تھے جنہیں کیفر کردار تک پہنچا دیا گیا۔
اعلامیے کے مطابق ہلاک دہشتگردوں کے قبضے سے 4 کلاشنکوفیں، 2 عدد 9 ایم ایم پستول، 8 گرینیڈز، آئی ای ڈی، میگزینیں اور کارتوس برآمد ہوئے۔
پولیس کے مطابق سی ٹی ڈی اہلکاروں اور خوارج کے درمیان 40 منٹ تک مقابلہ جاری رہا جس کے بعد سرچ آپریشن میں خوارج ہلاک ہوئے۔ جن کی شناخت کا عمل جاری ہے۔
اندار اور بروقت کارراوئی پر آئی جی خیبرپختونخوا پولیس ذوالفقار حمید اور ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی کی سپیشل ویپنز اینڈ ٹیکسٹس ٹیم کے جوانوں کو شاباش دی جبکہ آئی جی خیبرپختونخوا نے کہا کہ خارجیوں کا ان کے محفوظ ٹھکانوں تک پیچھا کر کے کیفرکردار تک پہنچائیں گے اور شہداء کا خون رائیگاں نہیں جائیگا، امن دشمنوں کو خاک میں ملا کر دم لیں گے۔
آئی جی خیبرپختونخوا نے کہا کہ وطنِ عزیز کی مٹی کے دفاع اور امن کے قیام کے لیے دہشت گردوں کے خلاف سینہ سپر جوان ہمارے ملک کا قیمتی سرمایہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ شہداء کا خون رائیگاں نہیں جائے گا اور خیبرپختونخوا پولیس دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اپنی جد و جہد جاری رکھے گی۔