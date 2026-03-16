بنگلادیش سے سیریز میں شکست پر شاہد آفریدی کا سلیکشن کمیٹی کی سرجری کا مطالبہ

سلیکشن کمیٹی کو یہ بھی نہیں معلوم کہ کون سے کھلاڑی کو کس فارمیٹ کا کپتان بنانا چاہیے، شاہد آفریدی

اسپورٹس ڈیسک March 16, 2026
سابق کپتان شاہد آفریدی نے بنگلادیش سے ون ڈے سیریز ہارنے کے بعد سلیکشن کمیٹی کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔

سوشل میڈیا پر جاری ویڈیو پیغام میں شاہد آفریدی نے کہا کہ ورلڈ کپ کے بعد اس ناکامی پر سلیکشن کمیٹی پہ افسوس کرنا چاہیے۔

انہوں نے کہا کہ سلیکشن کمیٹی کو یہ بھی نہیں معلوم کہ کون سے کھلاڑی کو کس فارمیٹ کا کپتان بنانا چاہیے۔

آفریدی کے مطابق ٹی ٹوئنٹی کی کارکردگی کو بنیاد بناکر ٹیم میں سرجری کے نام پر ان سینئر کھلاڑیوں کو باہر بٹھا دیا گیا جن کی کارکردگی ون ڈے میں فارمیٹ میں اچھی تھی۔

انہوں نے کہا کہ نئے بچوں کو اچانک ٹیم میں لے آتے ہیں جنہوں نے چند فرسٹ کلاس میچز کھیلے ہوتے ہیں۔

شاہد آفریدی کا مزید کہنا تھا کہ ہماری ڈومیسٹک کرکٹ اتنی اچھی نہیں رہی کہ وہاں سے آنے والے بچے پاکستان ٹیم میں جگہ بناسکیں۔

سابق کپتان نے مزید کہا کہ اگر سرجری کرنی ہے تو وہ ٹیم کی نہیں بلکہ سلیکشن کمیٹی کی ہونی چاہیے۔
نواز الدین صدیقی نے بالی ووڈ کی حقیقت بیان کرکے نئی بحث چھیڑدی

 Mar 16, 2026 12:39 PM |
اکشے کمار کی مشہور فرنچائز گول مال میں انٹری، فلم کا ٹیزر جاری

Mar 16, 2026 11:48 AM |
جویریہ سعود کا رمضان ٹرانسمیشن کیخلاف پروپیگنڈا کرنے والوں کو کرارا جواب

 Mar 16, 2026 11:04 AM |

متعلقہ

Express News

تیسرا ون ڈے؛ بنگلا دیش سے شکست کے بعد شاہین آفریدی کا بیان سامنے آگیا

Express News

فیفا ورلڈ کپ میں ایران کی حمایت پر جاپانی فٹبالر کا امریکی اشتہاری معاہدہ منسوخ

Express News

سابق کپتان سرفراز احمد کی ریٹائرمنٹ پر بابر اعظم نے کیا کہا؟

Express News

ایرانی خواتین فٹبال ٹیم کی کھلاڑیوں نے آسٹریلیا میں پناہ کی درخواست واپس لے لی

Express News

پاکستان کرکٹ ہمیشہ سرفراز احمد کے احسانات کی مقروض رہے گی: محسن نقوی

Express News

تیسرا ون ڈے: پاکستان ٹیم کے بیٹنگ کوچ بھی بطور فیلڈر میدان میں اتر آئے

