جلد احتجاج کی کال دیں گے، ریڈ زون آپ کو مبارک ہو، منعم ظفر خان

امیر جماعت اسلامی کراچی منعم ظفر خان نے کہا ہے کہ جلد احتجاج کی کال دیں گے، ریڈ زون آپ کو مبارک ہو، سندھ سولڈ ویسٹ مینجمنٹ کرپشن کا دھندا ہے جسے ختم ہونا چاہئے۔
ادارہ نور حق کراچی میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے منعم ظفر خان نے کہا کہ اس وقت شہر کا کوئی ایک پروجیکٹ بھی مکمل ہونے کا نام نہیں لے رہا، اربوں روپے کراچی پر خرچ کرنے کے اعلانات کیئے جاتے ہیں لیکن کوئی بھی عمل نہیں ہورہا۔
انہوں نے کہا کہ سندھ حکومت ٹاؤن چئرمینز کو اختیارات دینے کو تیار نہیں، کرپشن کا بازار گرم ہے، یہ نظام بلاول ہاؤس اور ایوان صدر سے چل رہا ہے، ریڈ لائن منصوبہ ایک سو تین ارب تک پہنچ گیا ہے۔
انہوں نے کہا کہ گزشتہ روز عدم اعتماد کے ووٹ کے باعث مرتضیٰ وہاب نے سٹی کونسل میں فسطائیت کا مظاہرہ کیا، لوگوں کی آواز کو دبانے کیلئے پارلیمانی لیڈر کو زد و کوب کیا گیا، اس کی ہم مذمت کرتے ہیں، اس کا جواب پی پی کو دینا پڑے گا۔