سفارتی میدان کے ساتھ پاکستان مذہبی سیاحت کے حوالے سے بھی دنیا میں مقبول

وفد نے مردان کے قریب تخت بھائی کے مقام کا دورہ کیا جہاں گندھارا تہذیب کے آثار موجود ہیں

ویب ڈیسک April 11, 2026
تھائی لینڈ کے بُدھ مت راہبوں نے پاکستان میں موجود تاریخی بدھ مت مقامات کی زیارت کو زندگی کے مقدس ترین لمحات قرار دے دیا۔

تفصیلات کے مطابق بُدھ راہبوں کا 15 رکنی وفد یکم اپریل 2026 کو اسلام آباد پہنچا۔ بدھ راہبوں میں تھائی لینڈ اور لاؤس کے سیاح شامل تھے۔

وفد نے سوات، ٹیکسلا، پشاور اور لاہور میں بدھ آثارِ قدیمہ کے مقامات کا دورہ کیا، مذہبی رسومات بھی ادا کیں۔ وفد نے درماراجیکا اسٹوپا کا دورہ کیا،جو تیسری صدی قبل مسیح میں اشوک اعظم نے تعمیر کروایا۔

تھائی راہبوں نے ٹیکسلا میں جولین خانقاہ کا دورہ کیا جو تقریباً 450 قبل مسیح کی تعمیر ہے اور یونیسکو عالمی ورثہ کا حصہ ہے جہاں مذہبی رسومات بھی ادا کی گئیں۔

وفد نے مردان کے قریب تخت بھائی کے مقام کا دورہ کیا جہاں گندھارا تہذیب کے آثار موجود ہیں۔ وفد نے وادی سوات کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا اور گندھارا تہذیب کے مرکزی آثار کا مشاہدہ کیا، جن میں بعض یونیسکو عالمی ورثہ میں شامل ہیں۔

بعد ازاں وفد نے پشاور اور لاہور میوزیمز کا دورہ کیا، جہاں بدھ مت کے محفوظ نوادرات کا جائزہ لیا۔ تھائی راہبوں نے حکومتِ پاکستان کی جانب سے گندھارا تہذیب کے آثار اور مقدس نوادرات کے تحفظ کو سراہا۔
متعلقہ

Express News

ایران امریکا مذاکرات کی کامیابی کیلیے بھرپور کوشش کریں گے باقی نتائج اللہ کے ہاتھ میں ہیں، وزیراعظم

Express News

ولی عہد محمد بن سلمان کی سرپرستی میں دونوں ممالک کے مضبوط تعلقات مزید مستحکم ہوں گے، وزیراعظم

Express News

جعلی سرٹیفکیٹ جمع کرانے پر عدالت کا خاتون اے ایس پی کے خلاف کارروائی کا حکم

Express News

اسلام آباد اور پنڈی میں کل بھی تعطیل کا اعلان

Express News

وزیراعظم کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑی کمی کا اعلان

Express News

کراچی سیف سٹی پروجیکٹ فیزٹو کی منظوری، مزید 2300 اسمارٹ کیمرے لگائے جائیںگے

