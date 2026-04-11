سفارتی میدان کے ساتھ پاکستان مذہبی سیاحت کے حوالے سے بھی دنیا میں مقبول

تھائی لینڈ کے بُدھ مت راہبوں نے پاکستان میں موجود تاریخی بدھ مت مقامات کی زیارت کو زندگی کے مقدس ترین لمحات قرار دے دیا۔
تفصیلات کے مطابق بُدھ راہبوں کا 15 رکنی وفد یکم اپریل 2026 کو اسلام آباد پہنچا۔ بدھ راہبوں میں تھائی لینڈ اور لاؤس کے سیاح شامل تھے۔
وفد نے سوات، ٹیکسلا، پشاور اور لاہور میں بدھ آثارِ قدیمہ کے مقامات کا دورہ کیا، مذہبی رسومات بھی ادا کیں۔ وفد نے درماراجیکا اسٹوپا کا دورہ کیا،جو تیسری صدی قبل مسیح میں اشوک اعظم نے تعمیر کروایا۔
تھائی راہبوں نے ٹیکسلا میں جولین خانقاہ کا دورہ کیا جو تقریباً 450 قبل مسیح کی تعمیر ہے اور یونیسکو عالمی ورثہ کا حصہ ہے جہاں مذہبی رسومات بھی ادا کی گئیں۔
وفد نے مردان کے قریب تخت بھائی کے مقام کا دورہ کیا جہاں گندھارا تہذیب کے آثار موجود ہیں۔ وفد نے وادی سوات کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا اور گندھارا تہذیب کے مرکزی آثار کا مشاہدہ کیا، جن میں بعض یونیسکو عالمی ورثہ میں شامل ہیں۔
بعد ازاں وفد نے پشاور اور لاہور میوزیمز کا دورہ کیا، جہاں بدھ مت کے محفوظ نوادرات کا جائزہ لیا۔ تھائی راہبوں نے حکومتِ پاکستان کی جانب سے گندھارا تہذیب کے آثار اور مقدس نوادرات کے تحفظ کو سراہا۔