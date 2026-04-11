وزیراعظم محمد شہبازشریف نے امریکی نائب صدر کے ہمراہ آنے والے وفد سے ملاقات کے بعد ایران کے مذاکراتی وفد سے علیحدہ ملاقات کی۔
وزیراعظم ہاؤس کی جانب سے جاری اعلامیے کے مطابق ایرانی وفد کی قیادت ایرانی مشاورتی اسمبلی کے اسپیکر محمد باقر قالیباف نے کی اور اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ جناب عباس عراقچی کی معاونت کی۔
اسلام آباد مذاکرات میں ایران کی شمولیت کو سراہتے ہوئے وزیراعظم نے علاقائی اور عالمی امن و استحکام کے مفاد میں بامعنی نتائج کے حصول کی جانب رفتار بڑھانے میں مدد کے لیے ثالث کے طور پر اپنا کردار ادا کرنے کے لیے پاکستان کے مخلصانہ عزم کا اعادہ کیا۔
ملاقات میں نائب وزیراعظم اور وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار، چیف آف آرمی سٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وزیر داخلہ سید محسن رضا نقوی بھی موجود تھے۔
اس سے قبل وزیراعظم شہباز شریف اور اعلیٰ حکام نے امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کی سربراہی میں آنے والے امریکی مذاکراتی وفد سے بھی ملاقات کی۔
واضح رہے کہ جنگ بندی کے بعد وزیراعظم کی دعوت پر دونوں ممالک کے اعلیٰ سطح کے وفود اسلام آباد پہنچے ہیں جہاں دونوں فریقین کے درمیان پائیدار امن اور مستقل جنگ بندی کیلیے مذاکرات ہوں گے۔
وزیراعظم نے گزشتہ روز قوم سے خطاب میں کہا تھا کہ پاکستان مذاکرات کی کامیابی کیلیے مخلصانہ کوششیں کررہا ہے تاکہ خطے میں امن اور کروڑوں لوگوں کی زندگیاں محفوظ رہ سکیں باقی نتائج اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔