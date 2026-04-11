غیر قانونی کام میں ملوث شاطر میاں بیوی گرفتار

دونوں کو سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے گرفتار کیا جبکہ ملزمان نے 7 وارداتوں کا اعتراف بھی کیا ہے

سید مشرف شاہ April 11, 2026
facebook whatsup

لاہور میں گھروں کے اندر چوری کی وارداتیں کرنے والے میاں بیوی کے خطرناک گینگ کو پولیس نے گرفتار کرلیا۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق لاہور کے مختلف علاقوں کے بند گھروں میں چوری کرنے والے گینگ کو پولیس نے سی سی ٹی وی فوٹیجز کی مدد سے گرفتار کیا۔

ایس پی اقبال ٹاؤن سدرہ خان کی سربراہی میں پولیس نے چوری کی وارداتیں کرنے والے میاں بیوی گرفتار کرلیا۔

سمن آباد پولیس نے راحیل ظہور اور شمائلہ بی بی کی سی سی ٹی وی فوٹیج اور ہیومن انٹیلی جنس کی مدد سے نشاندہی کی۔ پولیس کے مطابق ملزمان بند گھروں کے تالے توڑ کر چوری کی وارداتیں کرتے تھے۔

ترجمان ڈی آئی جی آپریشنز نے بتایا کہ گرفتار میاں بیوی سابقہ ریکارڈ یافتہ اور متعدد وارداتوں میں ملوث تھے، ملزمان نے تفتیش کے دوران چوری کی 7 وارداتوں کا اعتراف بھی کیا۔

پولیس کے مطابق ملزمان گھروں کی ریکی کے دوران شک سے بچنے کےلیے معصوم بچے کو بھی ساتھ رکھتے تھے۔

ترجمان ڈی آئی جی آپریشنز نے بتایا کہ ملزمان کے خلاف مزید شواہد اکٹھے کر کے کیس کو مضبوط بنایا جارہا ہے تاکہ قرار واقعی سزا دلوائی جاسکے۔

 
facebook whatsup

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو