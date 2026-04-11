لاہور میں گھروں کے اندر چوری کی وارداتیں کرنے والے میاں بیوی کے خطرناک گینگ کو پولیس نے گرفتار کرلیا۔
ایکسپریس نیوز کے مطابق لاہور کے مختلف علاقوں کے بند گھروں میں چوری کرنے والے گینگ کو پولیس نے سی سی ٹی وی فوٹیجز کی مدد سے گرفتار کیا۔
ایس پی اقبال ٹاؤن سدرہ خان کی سربراہی میں پولیس نے چوری کی وارداتیں کرنے والے میاں بیوی گرفتار کرلیا۔
سمن آباد پولیس نے راحیل ظہور اور شمائلہ بی بی کی سی سی ٹی وی فوٹیج اور ہیومن انٹیلی جنس کی مدد سے نشاندہی کی۔ پولیس کے مطابق ملزمان بند گھروں کے تالے توڑ کر چوری کی وارداتیں کرتے تھے۔
ترجمان ڈی آئی جی آپریشنز نے بتایا کہ گرفتار میاں بیوی سابقہ ریکارڈ یافتہ اور متعدد وارداتوں میں ملوث تھے، ملزمان نے تفتیش کے دوران چوری کی 7 وارداتوں کا اعتراف بھی کیا۔
پولیس کے مطابق ملزمان گھروں کی ریکی کے دوران شک سے بچنے کےلیے معصوم بچے کو بھی ساتھ رکھتے تھے۔
ترجمان ڈی آئی جی آپریشنز نے بتایا کہ ملزمان کے خلاف مزید شواہد اکٹھے کر کے کیس کو مضبوط بنایا جارہا ہے تاکہ قرار واقعی سزا دلوائی جاسکے۔