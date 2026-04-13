کرینہ کپور کے ایئرپورٹ تنازع نے سوشل میڈیا پر ہلچل مچا دی

وائرل ویڈیو پر کرینہ کپور خان تنقید کی زد میں آگئیں

ویب ڈیسک April 13, 2026
facebook whatsup

بالی ووڈ بیبو کرینہ کپور خان کے ایئرپورٹ تنازع نے سوشل میڈیا پر ہلچل مچا دی تاہم اس پر صارفین منقسم دکھائی دیے۔ 

سوشل میڈیا پر کرینہ کپور خان کی ایک ویڈیو وائرل ہورہی ہے، تاہم ممبئی ایئرپورٹ پر وائرل ہونے والی یہ ویڈیو تنازع کا باعث بن گئی۔ 

ویڈیو میں صارفین کی جانب سے اداکارہ کے رویے پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ سیکیورٹی چیک پر لمبی قطار کو بائی پاس کرتے ہوئے دیگر مسافروں سے آگے بڑھ جاتی ہیں۔

ہلکے پیچ رنگ کے روایتی لباس میں ملبوس اداکارہ سیدھا چیک پوائنٹ کی طرف جاتی نظر آئیں، جس کے بعد یہ سوال اٹھا کہ کیا انہیں خصوصی رعایت دی گئی؟

ایک صارف نے لکھا ’کرینہ کپور نے ایئرپورٹ پر لائن توڑی اور سیدھا گیٹ کی طرف چلی گئیں، سیلیبریٹیز کو ایسا کرنے کی اجازت کیوں ہوتی ہے اور انہیں یہ اختیار کس نے دیا؟

مزید پڑھیں

Express News

کرینہ کپور 2025 میں کس مشکل دور سے گزریں؟ مداحوں کو بتادیا

ایک صارف کا کہنا تھا کہ ایئرپورٹ پر انتظار کرنے والے دیگر لوگوں کی بھی فلائٹس ہوتی ہیں، یہ سب کے ساتھ ناانصافی ہے۔

ایک اور صارف نے تبصرہ کیا کہ ایک سادہ قطار اس فرق کو ظاہر کرتی ہے جو ایک باوقار معاشرے اور غلام ذہنیت والے معاشرے کے درمیان ہوتا ہے، جہاں طبقاتی اور برتری و کم تری کا کھیل جاری رہتا ہے۔

تیسرے صارف نے لکھا ’وزیراعظم مودی کی تنبیہ کے باوجود بھارت میں وی آئی پی کلچر کیوں جاری ہے؟ کیا عوام بیوقوف ہیں جو قطار میں کھڑے ہوں اور سیلیبریٹیز ان پر سے گزر جائیں؟

ایک صارف نے بھارت کی وزارت شہری ہوا بازی اور وزیر داخلہ کے دفتر کے آفیشل ایکس اکاؤنٹس کو ٹیگ کرتے ہوئے لکھا ’ان بالی ووڈ ایلیٹس کو کس قانون کے تحت یہ خصوصی مراعات دی گئی ہیں؟  

 
facebook whatsup

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو