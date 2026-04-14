مذاکرات میں پیش رفت ہوئی اب اگلا قدم تہران کے فیصلے سے مشروط ہے، جے ڈی وینس

امریکا کے لیے سب سے اہم نکتہ یہ ہے کہ ایران کسی بھی صورت جوہری ہتھیار حاصل نہ کرے، امریکی نائب صدر

ویب ڈیسک April 14, 2026
واشنگٹن:

امریکا کے نائب صدر جے ڈی وینس نے ایران کے ساتھ جاری سفارتی رابطوں کو مثبت قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اسلام آباد میں ہونے والے حالیہ مذاکرات میں نمایاں پیش رفت سامنے آئی ہے تاہم اب آئندہ لائحہ عمل کا دارومدار تہران کے فیصلوں پر ہے۔

غیر ملکی میڈیا سے گفتگو میں امریکی نائب صدر کا کہنا تھا کہ دونوں ممالک کے درمیان بات چیت تعمیری ماحول میں ہوئی اور کئی اہم معاملات پر پیش رفت دیکھنے میں آئی۔

ان کے مطابق یہ ملاقات اپنی نوعیت کے اعتبار سے غیر معمولی تھی کیونکہ اس سطح پر رابطے ماضی میں کم ہی دیکھنے میں آئے ہیں حتیٰ کہ ایران کی موجودہ قیادت کے دور میں بھی ایسی مثال نہیں ملتی۔

انہوں نے واضح کیا کہ امریکا کے لیے سب سے اہم نکتہ یہ ہے کہ ایران کسی بھی صورت جوہری ہتھیار حاصل نہ کرے اور واشنگٹن کی تمام پالیسی اسی بنیادی اصول کے گرد گھومتی ہے۔

مزید پڑھیں

Express News

ایران پھر مذاکرات کیلیے بیتاب ہے،آج ہی متعلقہ افراد نے کال کی ہے؛ ٹرمپ

ایران کے ساتھ مذاکرات کے اگلے مرحلے کے حوالے سے جے ڈی وینس نے کہا کہ اب فیصلہ تہران کے ہاتھ میں ہے کہ وہ اعتماد سازی کے لیے کس حد تک آگے بڑھتا ہے۔

انہوں نے آبنائے ہرمز کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ یہ عالمی توانائی کی ترسیل کے لیے نہایت حساس گزرگاہ ہے اور امریکا کو توقع ہے کہ ایران اس کی بحالی اور کھلے رکھنے کے لیے ذمہ دارانہ کردار ادا کرے گا۔

واضح رہے کہ اسلام آباد میں امریکا اور ایران کے درمیان ہونے والے حالیہ مذاکرات کسی حتمی نتیجے تک نہیں پہنچ سکے تھے، تاہم سفارتی عمل تاحال جاری ہے۔
متعلقہ

Express News

صیہونی ریاست امریکا کی مدد سے گریٹر اسرائیل منصوبے کو آگے بڑھا رہی ہے؛ حزب اللہ

Express News

ایران پھر مذاکرات کیلیے بیتاب ہے،آج ہی متعلقہ افراد نے کال کی ہے؛ ٹرمپ

Express News

اٹلی کی وزیر اعظم کا ٹرمپ کے پوپ لیو کی بے توقیری پر سخت ردعمل

Express News

اسرائیلی فوج کا لبنان سرحد کے قریب 15 مستقل اڈے قائم کرنے کا منصوبہ

Express News

ایران کا افزودہ یورینیئم اپنے پاس محفوظ رکھنے کو تیار ہیں؛ روس کی پیشکش

Express News

امریکا کی ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی شروع؛ ٹرمپ کا 158 جہاز تباہ کرنے کا دعویٰ

