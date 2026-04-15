ای چالان کے نام پر جعلی SMS، شہری محتاط رہیں

ترجمان سیف سٹی کے مطابق ای چالان کے آفیشل پیغامات صرف "9915" سے بھیجے جاتے ہیں

ویب ڈیسک April 15, 2026
ای چالان کے نام پر جعلی ایس ایم ایس کے ذریعے ڈیجیٹل فراڈ کا سلسلہ جاری ہے، شہریوں کو خبردار کر دیا گیا۔

ترجمان سیف سٹی کے مطابق ای چالان کے آفیشل پیغامات صرف "9915" سے بھیجے جاتے ہیں اور ان میں کسی قسم کا لنک شامل نہیں ہوتا، نہ ہی آن لائن ادائیگی کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔

سیف سٹی کا کہنا ہے کہ اگر "9915" سے آنے والے کسی بھی مشکوک میسج میں لنک یا بینک معلومات طلب کی جائیں تو شہری فوری احتیاط برتیں۔

ترجمان کے مطابق جعلساز مختلف نمبرز سے ای چالان کے نام پر لنکس بھیج کر شہریوں سے بینک اور کارڈ کی معلومات حاصل کر کے رقم لوٹ رہے ہیں، جبکہ سیف سٹی کبھی بھی ایس ایم ایس کے ذریعے ادائیگی یا مالی معلومات طلب نہیں کرتا۔

سیف سٹی نے ڈیجیٹل فراڈ کے تدارک کے لیے تمام سروس پرووائیڈرز کو بھی آگاہ کر دیا ہے اور جعلی ویب سائٹس بنانے والوں کے خلاف قانونی کارروائیاں تیز کر دی گئی ہیں۔

شہریوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ مشکوک لنکس پر کلک کرنے اور غیر مصدقہ ویب سائٹس پر ادائیگی سے گریز کریں، جبکہ ای چالان کی تصدیق آفیشل ویب سائٹ اور ادائیگی صرف e-Pay پنجاب ایپ کے ذریعے PSID بنا کر کریں۔

ای چالان سے متعلق معلومات کے لیے شہری ہیلپ لائن 15 پر کال کر کے آپشن 6 بھی استعمال کر سکتے ہیں۔

سیف سٹی کے مطابق شہریوں کو نوسرباز مافیا سے محفوظ رکھنے کے لیے ادارہ ہمہ وقت متحرک ہے۔
متعلقہ

Express News

پاکستان اور آئی ایم ایف کا نئے پروگرام کیلیے اسٹاف لیول کا معاہدہ طے

Express News

راولپنڈی میں مفت میت بس سروس کا آغاز

Express News

پشاور؛ سی ٹی ڈی کی کارروائی، فائرنگ کے تبادلے میں مطلوب دو دہشتگرد ہلاک

Express News

اگر دنیا میں سیز فائر کرواسکتے ہیں تو اپنوں سے بھی ہونا چاہیے، بیرسٹر گوہر

Express News

حکومت عوامی فلاح و بہبود اور ملک کی معاشی ترقی کے لیے تمام وسائل بروئے کار لا رہی ہے، وزیراعظم

Express News

اسلام آباد ڈپلومیسی کی عالمی پذیرائی، پاکستان کے کردار کو بھرپور سراہا گیا

