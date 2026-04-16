بھکر میں تیل سے بھرا ٹینکر الٹ گیا، ایم ایم روڈ بند، کراچی تا پشاور ٹریفک معطل

حادثے کا شکار ٹینکر میں 50 ہزار لیٹر سے زائد تیل موجود ہے، پیٹرولنگ پولیس

ویب ڈیسک April 16, 2026
facebook whatsup
فوٹو: فائل
بھکر:

بھکر میں ایم ایم روڈ پر تیل سے بھرا ایک آئل ٹینکر الٹنے سے صورتحال سنگین ہو گئی جس کے باعث ہر قسم کی ٹریفک کو فوری طور پر معطل کر دیا گیا۔

پیٹرولنگ پولیس کے مطابق حادثے کا شکار ٹینکر میں 50 ہزار لیٹر سے زائد تیل موجود ہے جس کے باعث کسی بڑے حادثے کے خدشے کے پیش نظر علاقے کو مکمل طور پر کارڈن کر لیا گیا ہے۔

اطلاع ملتے ہی ثقلین جعفر موقع پر پہنچ گئے اور امدادی کارروائیوں کی نگرانی خود سنبھال لی۔ اس موقع پر پیٹرولنگ پولیس، پنجاب پولیس اور ریسکیو ٹیمیں بھی جائے وقوعہ پر موجود ہیں۔

حکام کے مطابق حفاظتی اقدامات شروع کر دیے گئے ہیں تاکہ کسی بھی ممکنہ آتشزدگی یا بڑے حادثے سے بچا جا سکے۔

ایم ایم روڈ کو عارضی طور پر مکمل بند کر دیا گیا ہے جس کے باعث کراچی سے پشاور جانے والی ٹریفک بھی شدید متاثر ہوئی ہے۔

ڈی ایس پی پیٹرولنگ کے مطابق امدادی سرگرمیاں جاری ہیں اور کوشش کی جا رہی ہے کہ جلد از جلد صورتحال پر قابو پا کر ٹریفک کی روانی بحال کر دی جائے۔
facebook whatsup

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو