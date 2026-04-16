وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز نے 10 اضلاع میں نئی الیکٹرو بسیں دینے کی منظوری دے دی

صوبے میں فری ٹرانسپورٹ کے تحت 21 روٹس پر اب تک سوا لاکھ مسافر مستفید ہو چکے ہیں

ویب ڈیسک April 16, 2026
لاہور:

پنجاب میں فری ٹرانسپورٹ پروگرام کے تحت بسوں کے 3560 ٹرپ کے پیش نظر وزیراعلیٰ مریم نواز نے 10 اضلاع میں نئی الیکٹرو بسیں دینے کی منظوری دے دی۔

وزیراعلیٰ مریم نواز شریف کی زیر صدارت خصوصی اجلاس ہوا جس میں آگاہ کیا گیا کہ فری ٹرانسپورٹ کے تحت 21 روٹس پر اب تک سوا لاکھ مسافر مستفید ہو چکے ہیں۔

الیکٹرو بسیں اٹک، بھکر، حافظ آباد، خانیوال، لیہ، شیخوپورہ، گجرانوالہ، سیالکوٹ، منڈی بہاءالدین اور اوکاڑہ میں دی جائیں گی۔

رواں ماہ 100 الیکٹرو بسیں، مئی کے وسط تک 350 اور جون کے آخر تک 264 الیکٹرو بسیں پنجاب پہنچ جائیں گی۔ ہر ڈویژن میں الیکٹرو بسوں کے لیے خصوصی بس ڈپو قائم ہوگا۔

وزیراعلیٰ مریم نواز شریف نے تحصیل لیول پر 1500 الیکٹرک بسیں چلانے کے لیے پلان طلب کرلیا۔ اجلاس میں گجرانوالہ اور فیصل آباد میں ماس ٹرانزٹ سسٹم پراجیکٹ پر پیشرفت کا جائزہ لیا گیا۔

پنجاب میں پہلی ای ٹیکسی اسکیم پر پیشرفت کی رپورٹ پیش کی گئی، مئی میں 194 اور جون میں 208 ای ٹیکسی آئیں گی۔

وزیراعلیٰ مریم نواز شریف نے میٹرو بس اسٹیشن کی تعمیر و مرمت جلد مکمل کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے نئے ڈیزائن کی منظوری دے دی۔ ’’ایمپاور-ہر‘‘ پراجیکٹ کے تحت لاہور میں نئے اور جدید ترین بس اسٹیشن کی تنصیب کا جائزہ لیا گیا۔

سرکاری ملازمین کے لیے ای بائیک پراجیکٹ کی اصولی منظوری بھی دے دی گئی۔
