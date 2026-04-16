آزاد کشمیر؛ حساس تنصیبات کی تصاویر، ویڈیوز بنانے والا را کا مبینہ ایجنٹ گرفتار

ملک دشمن عناصر حساس معلومات دشمن تک پہنچا رہے تھے، آئی جی آزاد کشمیر لیاقت علی

ویب ڈیسک April 16, 2026
فوٹو : اسکرین گریب

آزاد کشمیر پولیس نے حساس تنصیبات کی تصاویر اور ویڈیوز ریکارڈ کرنے والے مبینہ بھارتی خفیہ ایجنسی را کے ایجنٹ کو گرفتار کرلیا ہے۔

آئی جی پولیس آزاد کشمیر کیپٹن (ر) لیاقت علی ملک نے بتایا کہ راولاکوٹ پولیس نے مبینہ طور پر را کے لیے کام کرنے والے ایجنٹ کو گرفتار کر لیا جو حساس تنصیبات کی تصاویر اور ویڈیو ریکارڈ کررہا تھا۔

انہوں نے بتایا کہ ملک دشمن عناصر حساس معلومات دشمن تک پہنچا رہے تھے، را ایجنٹ اپنےمذموم عزائم سےمعصوم لوگوں کو نشانہ بناتا رہا ہے لیکن آزادکشمیر کی سرزمین کا تقدس کسی صورت پامال نہیں ہونے دیں گے۔

آئی جی نے بتایا کہ مبینہ را ایجنٹ کا اعترافی ویڈیو بیان بھی پریس کانفرنس میں چلایا گیا اور وہ سوشل میڈیا کے ذریعے کام کر رہا تھا۔
