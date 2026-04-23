محسن نقوی سےامریکی سفیر کی اہم ملاقات، امریکا، ایران جنگ بندی، مذاکرات سےمتعلق تبادلہ خیال

ویب ڈیسک April 23, 2026
اسلام آباد میں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور امریکی سفیر نیٹلی بیکر کے درمیان اہم ملاقات ہوئی، جس میں خطے کی تازہ صورتحال اور امن و استحکام سے متعلق امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔

ملاقات میں اسلام آباد میں مذاکرات کے دوسرے راؤنڈ کے انعقاد کے لیے جاری سفارتی کوششوں پر بھی گفتگو کی گئی۔

محسن نقوی نے ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے جنگ بندی میں توسیع کے اقدام کو سراہتے ہوئے اسے کشیدگی میں کمی کی جانب ایک مثبت پیش رفت قرار دیا۔

انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ تنازع کے دیرپا حل کے لیے سفارتی چینلز کا تسلسل نہایت ضروری ہے اور امید ظاہر کی کہ تمام فریقین پرامن حل کو ترجیح دیں گے۔

انہوں نے یہ بھی کہا کہ شہباز شریف اور عاصم منیر اس مسئلے کے حل کے لیے ہر سطح پر بھرپور کوششیں کر رہے ہیں، جبکہ ایران کی جانب سے بھی مثبت پیش رفت کی توقع ہے۔

اس موقع پر نیٹلی بیکر نے خطے میں امن کے قیام اور تنازعات کے حل کے لیے پاکستان کے تعمیری کردار کو سراہا اور سفارتی کوششوں کو اہم قرار دیا۔

 
متعلقہ

Express News

پنجاب حکومت کا غیرمنقولہ جائیداد کے مالکان کو ریلیف دینے کا فیصلہ

Express News

ڈاکٹر سارنگ قتل کیس میں اہم پیشرفت

Express News

جائیداد منتقلی پر ٹیکس کی وصولی کا نظام ڈیجیٹلائز کیا جائے گا، ناصر حسین شاہ

Express News

پاکستان کا بدلتی ہوئی علاقائی وعالمی صورتحال پر فعال اور نتیجہ خیز سفارتی کردار ادا کرنے کا عزم

Express News

وردی کا ناجائز استعمال کر کے شہری کی موبائل ایپ سے پیسے منتقل کرنے والا پولیس اہلکار گرفتار

Express News

ایران میں موجود صمد کاٹھیاواڑی گینگ کو صورتحال بہتر ہوتے ہی گرفتار کرلیا جائے گا، آئی جی سندھ

