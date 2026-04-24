فلسطین میں بلدیاتی انتخابات کا اعلان، ہزاروں امیدوار میدان میں

فلسطین میں 25 اپریل 2026 کو پانچویں بلدیاتی انتخابات کے انعقاد کا اعلان کیا گیا ہے، جس کے لیے تیاریاں جاری ہیں۔ یہ انتخابات مقامی سطح پر جمہوری عمل کو مضبوط بنانے کے لیے اہم قرار دیے جا رہے ہیں۔
فلسطینی کابینہ کے فیصلے کے تحت نئے انتخابی قوانین نافذ کیے گئے ہیں۔ ان قوانین کے مطابق دو مختلف انتخابی نظام اپنائے جائیں گے، جن میں میونسپل کونسلز کے لیے اوپن لسٹ سسٹم جبکہ دیہی کونسلز کے لیے انفرادی امیدواروں پر مبنی اکثریتی نظام شامل ہے۔
رپورٹس کے مطابق یہ انتخابات مجموعی طور پر 420 مقامی اداروں کے لیے شیڈول کیے گئے تھے، تاہم جنوبی علاقوں خصوصاً غزہ کی پٹی میں سکیورٹی اور دیگر وجوہات کی بنا پر زیادہ تر علاقوں میں انتخابات ملتوی کر دیے گئے ہیں۔ البتہ دیر البلح میونسپلٹی میں انتخابات شیڈول کے مطابق ہوں گے۔
میونسپل انتخابات میں مجموعی طور پر 3,773 امیدوار حصہ لے رہے ہیں، جن میں خواتین کی نمایاں شرکت بھی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ دوسری جانب دیہی کونسلز کے انتخابات میں 1,358 امیدوار میدان میں ہیں۔
ماہرین کے مطابق ان انتخابات کا انعقاد فلسطین میں مقامی سطح پر جمہوری نظام کو مستحکم کرنے اور عوامی نمائندگی کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کرے گا، تاہم غزہ میں انتخابات کے التوا نے اس عمل کو جزوی طور پر متاثر کیا ہے۔