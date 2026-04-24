پہلگام فالس فلیگ، بھارتی اشتعال انگیزی پر پاکستان کی قومی سلامتی کمیٹی کا فیصلہ کن مؤقف

کمیٹی نے مقبوضہ جموں و کشمیر کے عوام کے حق خود ارادیت کی اصولی اور مستقل حمایت کا اعادہ کیا

ویب ڈیسک April 24, 2026
22 اپریل 2025 کو پہلگام فالس فلیگ  کے بعد بھارت کی جانب سے اٹھائے گئے اشتعال انگیز اقدامات کے جواب میں 24 اپریل 2025ء کو پاکستان کی قومی سلامتی کمیٹی کا ہنگامی اجلاس ہوا۔

شرکا نے قومی سلامتی کے ماحول اور خطے کی مجموعی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا اور بھارت  کی جانب سے  23 اپریل 2025ء کو اٹھائے گئے اشتعال انگیز اقدامات کو  غیر منصفانہ، یکطرفہ اور قانونی جواز سے عاری قرار دیا۔

پاکستان کی قومی سلامتی کمیٹی نے مقبوضہ جموں و کشمیر کے عوام کے حق خود ارادیت کی اصولی اور مستقل حمایت کا اعادہ کیا۔

پاکستان کی قومی سلامتی کمیٹی نے مقبوضہ جموں و کشمیر میں عوامی رد عمل کو  بھارتی بربریت  اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا نتیجہ قرار دیا۔

پاکستان کی قومی سلامتی کمیٹی کے شرکاء کا موقف تھا کہ بھارت اپنی عوام کو تحفظ فراہم کرنے میں ناکامی کی مکمل ذمہ داری قبول کرے۔

اجلاس میں مزید کہا گیا کہ پاکستان  ہر طرح کی دہشتگردی  کی بلاامتیاز اور دوٹوک مذمت کرتا ہے۔ تحقیقات اور قابل تصدیق شواہد کے بغیر پہلگام فالس فلیگ کو پاکستان سے جوڑنے کی کوششیں  بے بنیاد ، غیر منطقی اور حقائق کے منافی ہیں۔

بھارت فوری الزام تراشی اور سیاسی مقاصد کے لیے پہلگام جیسے واقعات کے منظم استعمال سے باز رہے، قومی سلامتی کمیٹی 

قومی سلامتی کمیٹی نے کہا کہ بھارتی سرکارکی سرپرستی میں چلنے والا غیر ذمہ دار میڈیا خطے میں کشیدگی کو ہوا دے رہا ہے، جو قابلِ مذمت ہے، پاکستان بھارت کی آبی جارحیت  سختی سے مسترد کرتا ہے،پانی پاکستان کا نہایت اہم قومی مفاد ہے اور اس کی دستیابی ہر قیمت پر یقینی بنائی جائے گی

کمیٹی نے مزید کہا کہ پاکستانی قوم امن کے لیے پُرعزم ہے، مگر اپنی خودمختاری، سلامتی، وقار اور بنیادی حقوق پر کسی قسم کی آنچ برداشت نہیں کرے گی۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ پاکستان کی قومی سلامتی کمیٹی میں کیے گئے اعلانات کو عملی میدان میں سچ ثابت کیا گیا اور دشمن کو ہر محاذ پر عبرتناک شکست کا سامنا کرنا پڑا۔
متعلقہ

Express News

خیبر میں لڑکیوں کے مدرسے پر آسمانی بجلی گرنے سے 20 طالبات زخمی، 3 کی حالت تشویشناک

Express News

پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی کے ممبران میں مزید اضافہ

Express News

کراچی میں نوجوان کے اغوا اور ڈیجیٹل اکاؤنٹ سے ہزاروں ڈالرز ہتھیانے کی ایک اور واردات

Express News

وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا نے دورہ مظفرآباد کیلئے ہیلی کاپٹر کاکتنا کرایہ ادا کیا؟ اعدادوشمار سامنے آگئے

Express News

حکومت سندھ کا یکم مئی کو عام تعطیل کا اعلان، نوٹیفکیشن جاری

Express News

مسجد کے اندر 7 سالہ بچے سے زیادتی کرنے والے امام کو 21 سال قید کی سزا

