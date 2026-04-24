خیبرپختونخوا کابینہ نے اراکین اسمبلی کی تنخواہوں اور مراعات میں اضافے کی منظوری دے دی

کابینہ اجلاس میں اراکین کی تنخواہوں کے علاوہ اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر کے استحقاق کے ترمیمی بل کی مںظوری بھی دی گئی

ویب ڈیسک April 24, 2026
پشاور: خیبرپختونخوا کابینہ نے ارکان اسمبلی، اسپیکر ڈپٹی اسپیکر تنخواہوں میں اضافے اور استحقاق کا ترمیمی بل مظور کرلیا۔

وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا کی زیر صدارت کابینہ اجلاس میں اراکین، اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکرز کے مراعات، استحقاق اور تنخواہوں سے متعلق تین بل غور و خوض کے لیے پیش کیے گئے۔

وزیر قانون آفتاب عالم کے مطابق مجوزہ بل میں اسپیکر کو تاحیات مراعات دینے کی کوئی شق موجود نہیں تاہم آئین کے آرٹیکل 53 (شق 8) کے تحت، اسپیکر اس وقت تک اپنے عہدے پر برقرار رہتا ہے جب تک اس کا جانشین عہدے کا چارج نہیں سنبھال لیتا۔

وزیر قانون نے کہا کہ سبکدوشی سے قبل تک اسپیکر مراعات کا حقدار ہے۔
