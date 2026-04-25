لاہور میں اپنے 3 بچوں کے قتل کے الزام میں گرفتار ملزمہ کو 5 روزہ ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کردیا گیا۔
لاہورکے علاقے اچھرہ میں ماں نے تین معصوم بچوں کا بے دردی سے قتل کیا اور پھر الزام اپنے سسرالیوں پر لگانے کی کوشش کی، تاہم سفاک ماں کا ڈرامہ تفتیش کے دوران بے نقاب ہوگیا۔
ویڈیو میں دیکھا گیا کہ ملزمہ کتنی پُر اعتماد ہے، جائے واردات پر کہتی ہے بلڈ پریشر کم ہو گیاہے، رات بھی کم ہوا تھا، ڈرپ لگوائی تھی، بچے زندہ تھے، گھر کو تالہ لگا کر باہر گئے، اندر کوئی نہیں آیا، بچے قتل کیسے ہو ئے، نہیں معلوم۔
پولیس کے مطابق ملزمہ کی ٹال مٹول زیادہ دیر نہ چلی اور جلد ہی اس نے جرم کا اعتراف کر لیا، اس نے بتایا کہ وہ اپنے شوہر رمضان سے طلاق لیکر جھنگ کے شہر یار نامی لڑکے سے شادی کرنا چاہتی تھی، روزانہ فون پر رابط ہوتا تھا، موبائل ایپ کے ذریعے بھی پیسے منگواتی تھی لیکن شادی میں بچے سب سے بڑی رکاوٹ تھے۔
پولیس حکام کے مطابق سی ڈی آر سے بھی حقائق سامنے آ گئے، ملزمہ 5 دن کے جسمانی ریمانڈ پر پولیس کی تحویل میں ہے اور تفتیش جاری ہے۔