پاسدارانِ انقلاب نے آبنائے ہرمز سے گزرنے والے دو جہازوں کو قبضے میں لے لیا

امریکی فوج کے ساتھ تعاون کرنے پر یہ کارروائی عمل میں لائی گئی

ویب ڈیسک April 25, 2026
facebook whatsup

ایرانی پاسداران انقلاب کی بحریہ نے امریکی فوج کے ساتھ تعاون کرنے اور بحری حدود کی خلاف ورزیوں کا ارتکاب کرنے پر 2 بحری جہازوں کو قبضے میں لینے کا دعویٰ کیا ہے۔

تسنیم خبر رساں ادارے نے پاسداران انقلاب کے ایک سرکاری بیان کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ قبضہ بحری افواج کی جانب سے مکمل تفتیش اور گہری انٹیلی جنس نگرانی کے بعد کیا گیا۔

بیان میں یہ بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ قبضے میں لئے گئے سمندری جہازوں نے گزشتہ چھ ماہ کے دوران امریکی بندرگاہوں کے لیے متعدد سفر کیے ہیں جس سے ان جہازوں کے مشن کی نوعیت اور امریکی فوج سے اس کے تعلق کے بارے میں شکوک پیدا ہوئے ہیں۔

پاسداران انقلاب نے مزید کہا کہ ان کی طرف سے جاری کردہ وارننگ کو بار بار نظر انداز کرنے کے بعد جہازوں کو ضبط کیا گیا۔ مزید برآں، یہ سمندری خلاف ورزیوں میں ملوث تھا جو خطے کی سلامتی کو نقصان پہنچاتے ہیں۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر صبح پاکستان کیلیے روانہ ہوں گے؛ وائٹ ہاؤس

Express News

پینٹاگون کے قریب بڑا حادثہ؛ 10 فوجی اہلکاروں سمیت 23 زخمی

Express News

ایران جنگ میں عوام کو مزید پیٹرول کی بڑھتی قیمتوں کا سامنا رہے گا؛ صدر ٹرمپ

Express News

نیتن ہایو کا خطرناک مرض میں مبتلا ہونے کا اعتراف؛ ایران جنگ کے باعث بیماری چھپائی

Express News

جنگ کے بعد بھی ایران کیساتھ اعتماد کی بحالی میں برسوں لگ جائیں گے؛ متحدہ عرب امارات

Express News

کسی معاہدے پر دستخط نہیں ہوگا جب تک اسرائیل لبنان سے نکل نہیں جاتا، لبنانی وزیر اعظم

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو