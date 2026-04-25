پاسدارانِ انقلاب نے آبنائے ہرمز سے گزرنے والے دو جہازوں کو قبضے میں لے لیا

ایرانی پاسداران انقلاب کی بحریہ نے امریکی فوج کے ساتھ تعاون کرنے اور بحری حدود کی خلاف ورزیوں کا ارتکاب کرنے پر 2 بحری جہازوں کو قبضے میں لینے کا دعویٰ کیا ہے۔
تسنیم خبر رساں ادارے نے پاسداران انقلاب کے ایک سرکاری بیان کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ قبضہ بحری افواج کی جانب سے مکمل تفتیش اور گہری انٹیلی جنس نگرانی کے بعد کیا گیا۔
بیان میں یہ بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ قبضے میں لئے گئے سمندری جہازوں نے گزشتہ چھ ماہ کے دوران امریکی بندرگاہوں کے لیے متعدد سفر کیے ہیں جس سے ان جہازوں کے مشن کی نوعیت اور امریکی فوج سے اس کے تعلق کے بارے میں شکوک پیدا ہوئے ہیں۔
پاسداران انقلاب نے مزید کہا کہ ان کی طرف سے جاری کردہ وارننگ کو بار بار نظر انداز کرنے کے بعد جہازوں کو ضبط کیا گیا۔ مزید برآں، یہ سمندری خلاف ورزیوں میں ملوث تھا جو خطے کی سلامتی کو نقصان پہنچاتے ہیں۔