کراچی: شاہ فیصل کالونی میں قتل کی واردات کی ویڈیو سامنے آگئی

مقتول شان شاہ فیصل کالونی نمبر چار کا رہائشی تھا، پولیس نے قتل میں ملوث ملزم ارشد بٹ کو گرفتار کرلیا

ویب ڈیسک April 25, 2026
دو روز قبل شاہ فیصل کالونی نمبر چار میں چھری کے وار سے قتل کیے جانے کی سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آگئی۔

فوٹیج میں دیکھا گیا کہ مقتول اور قاتل اپنے دیگر ساتھیوں کے ساتھ گلی سے لڑتے ہوئے نکل رہے ہیں، ملزم ارشد بٹ کو گلی میں موجود لوگ روکتے رہ گئے تاہم ملزم نے مقتول شان پر پے در پے وار کئے، ملزم ارشد بٹ نے سر عام اپنے ہی ساتھی شان کو قتل کیا اور چھری لہراتا رہا۔

 مقتول شان شاہ فیصل کالونی نمبر چار کا رہائشی تھا ، پولیس نے قتل میں ملوث ملزم ارشد بٹ کو گرفتار کرکے آلہ قتل چھری برآمد کرلی، ملزم کی گرفتاری کی فوٹیج بھی منظر پر آگئی، مقتول اور گرفتار ملزم آئس کا نشہ کرتے ہیں، ملزم ارشد بٹ نے نشے کی حالت میں اپنے ساتھی کو قتل کیا۔

واضح رہے کہ جمعرات کی صبح شاہ فیصل کالونی نمبر 4 جامعہ فاروقیہ کے قریب چاقو کا وار کرکے ایک شخص کو قتل کردیا گیا تھا، مقتول کی شناخت  30 سالہ محمد شان ولد عابد علی کے نام سے کی گئی تھی۔

ایس ایچ او شاہ فیصل کالونی سرور چوہان نے واقعے کے حوالے سے بتایا تھا کہ مقتول کو اس کے ساتھی ارشد بٹ ولد محمد اسلم نے تیزدھار آلے کا وار کر کے قتل کیا، ملزم موقع سے فرار ہوگیا تھا جسے پولیس نے تعاقب کے بعد گرفتار کرکے آلہ قتل چھری برآمد کرلی۔

گرفتار ملزم حسینی مشن امام بارہ کے قریب کا رہائشی ہے، ایس ایچ او نے بتایا کہ مقتول اور گرفتار ملزم ملکر آئس کا نشہ کرتے تھے اور گرفتار ملزم نے نشے کی حالت میں اپنے ساتھی کے گلے پر تیزدھار آلہ کا وار کرکے قتل کیا۔

 
