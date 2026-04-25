لاہور سمیت پنجاب میں شدید گرمی ؛ درجہ حرارت 41 ڈگری تک جانے کا امکان

لاہور:
صوبائی دارالحکومت سمیت پنجاب بھر میں خشک موسم کے باعث شدید گرمی نے شہریوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔
محکمہ موسمیات کے مطابق گرمی کی شدت میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے، جس کے باعث معمولات زندگی بھی متاثر ہونے لگے ہیں۔ شدید دھوپ اور گرم ہواؤں نے شہریوں کے لیے باہر نکلنا مشکل بنا دیا ہے۔
محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آج لاہور میں کم سے کم درجہ حرارت 27 ڈگری سینٹی گریڈ جبکہ زیادہ سے زیادہ 41 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔
دن کے اوقات میں سورج کی تپش میں اضافے کے باعث گرمی کی شدت مزید محسوس کی جا رہی ہے، جبکہ شہری ٹھنڈے مشروبات اور سایہ دار مقامات کا رخ کرنے پر مجبور ہیں۔
شدید گرمی کے باعث شہر کی بعض سڑکیں بھی پگھلنے لگی ہیں، جس سے ٹریفک کی روانی متاثر ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔
ماہرین کے مطابق مسلسل خشک موسم اور بارشوں کے نہ ہونے سے درجہ حرارت میں اضافہ ہو رہا ہے، جس کے اثرات شہری انفرا اسٹرکچر پر بھی نمایاں ہو رہے ہیں۔
محکمہ موسمیات نے پیشگوئی کی ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران لاہور سمیت پنجاب بھر میں موسم خشک اور گرم رہے گا۔ شہریوں کو غیر ضروری طور پر دھوپ میں نکلنے سے گریز اور احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کی گئی ہے تاکہ شدید گرمی کے اثرات سے محفوظ رہا جا سکے۔