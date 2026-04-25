پاکستان کی بڑی کامیابی، گلوبل آؤٹ سورسنگ ٹیلنٹ انڈیکس میں 16ویں نمبر پر آگیا

پاکستان کا ٹیلنٹ اسکور 80 میں سے 100 ہے، شزہ فاطمہ

ویب ڈیسک April 25, 2026
وفاقی وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی شزہ فاطمہ خواجہ نے کہا ہے کہ ایٹاریکسز (Ataraxis) کے 2026 گلوبل آؤٹ سورسنگ ٹیلنٹ انڈیکس میں پاکستان 193 ممالک میں سے 16ویں نمبر پر آگیا ہے۔

تفصیلات کے مطابق شزہ فاطمہ کا کہنا تھا کہ پاکستان عالمی سطح پر سرفہرست 9 فیصد ممالک میں شامل ہے۔ پاکستان اس وقت چین (37ویں نمبر)، ویتنام (32ویں نمبر)، کولمبیا (31ویں نمبر) اور مغربی یورپ کے ممالک  جرمنی (84ویں نمبر)، فرانس (73ویں نمبر)، اسپین (49ویں نمبر) اور برطانیہ (29ویں نمبر) سے آگے ہے۔

انہوں نے کہا کہ پاکستان کا ٹیلنٹ اسکور 80 میں سے 100 ہے، اسی پیمانے پر پاکستان عالمی سطح پر 8ویں نمبر پر ہے جبکہ پاکستان کی درجہ بندی یورپی یونین ملک، مشرقِ وسطیٰ کے مالک اور انڈیکس میں شامل ہر افریقی ملک سے آگے ہے۔

انہوں نے کہا کہ پاکستان اوسطاً تقریباً 20 فیصد سالانہ شرح سے ترقی کر رہا ہے جو ہمارے ٹیکنالوجی ایکو سسٹم کی صلاحیت اور مضبوطی کا واضح ثبوت ہے۔
