 پاکستان خطے کے وسیع تر مفاد میں ایران امریکا مذاکرات کےلیے کوششیں مسلسل جاری رکھے گا، اسحاق ڈار

نائب وزیراعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت خطے کی تازہ ترین صورتحال پر جائزہ اجلاس ہوا

ویب ڈیسک April 25, 2026
facebook whatsup

نائب وزیراعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت خطے کی تازہ ترین صورتحال پر جائزہ اجلاس ہوا۔

 ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق نائب وزیراعظم نے خطے میں امن و استحکام کے لیے ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات میں پاکستان کی جانب سے سہولت کاری فراہم کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔

اسحق ڈار نے کہا کہ  پاکستان خطے کے وسیع تر مفاد میں ایران امریکہ مذاکرات کے لیے اپنی کوششیں مسلسل جاری رکھے گا۔

نائب وزیراعظم نے واضح کیا کہ سہولت کاری کے عمل پر صرف سرکاری ذرائع سے جاری کردہ بیانات ہی پاکستان کی اصل پالیسی کے عکاس ہیں۔بے نام حکام یا ذرائع سے منسوب خبریں چاہے وہ پرنٹ میڈیا پر ہوں یا سوشل میڈیا پر،پاکستان کے سرکاری موقف کی نمائندگی نہیں کرتیں۔

ترجمان  نے کہا کہ نائب وزیراعظم نے پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کو قیاس آرائیوں پر مبنی رپورٹنگ سے گریز کرنے اور صرف سرکاری بیانات پر توجہ دینے کی تاکید کی۔
facebook whatsup

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو