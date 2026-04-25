کراچی میں پانی کی فراہمی کو بہتر بنانے کیلیے بڑے منصوبے کا آغاز

سندھ حکومت اور ورلڈ بینک کے تعاون سے مرکزی لائن میں ذیلی کنکشن اوروالز لگائے جارہے ہیں، ترجمان

نعیم خانزادہ April 25, 2026
کراچی میں پانی کی ترسیل کو بہتر بنانے کیلیے سندھ حکومت اور عالمی بینک کے تعاون سے نئے منصوبے کا آغاز ہوگیا جس کے تحت مرکزی لائن میں ذیلی کنکشن کیے جارہے ہیں۔

 
ایکسپریس نیوز کےمطابق سندھ حکومت اور عالمی بینک کے تعاون سے کے ڈبلیو ایس ایس آئی پی کے تحت کراچی میں پانی کی فراہمی کے نظام کو بہتر بنانے کیلیے مرکزی لائن نمبر پانچ میں نئےذیلی کنکشن کیے جارہے ہیں۔
 
ترجمان واٹر کارپوریشن کے مطابق نئی لائن کوموجودہ واٹرنیٹ ورک سے منسلک کرنے کا کام دوپہر ایک بجے سے شروع کیا گیا، لائن فعال کرنے کیلیے اس کو موجودہ نظام سے جوڑنے کے ساتھ جدید والز بھی نصب کیے جارہے ہیں۔
 
اس کام کے باعث کراچی میں اگلے 48 گھنٹوں تک پانی کی ترسیل بند رہے گی جبکہ دھابیجی پر نصب 21 میں سے صرف 9 پمپس کو چلایا جارہا ہے۔
 
ترجمان واٹراینڈ سیوریج کارپوریشن کے ترجمان نے کہا ہے کہ جن علاقوں میں پانی کی فراہمی متاثرہو گی اُن کے مکین اگلے چند گھنٹوں احتیاط کریں اور پانی کا احتیاط کے ساتھ استعمال کریں۔
 
 
متعلقہ

Express News

باجوڑ میں پولیس وین اور ایمولینس پر فائرنگ، 5 اہلکاروں سمیت 9 زخمی

Express News

حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں ایک دفعہ پھر بڑا اضافہ کردیا

Express News

آزاد کشمیر، نیلم میں سیاحوں کی گاڑی کو تیز رفتاری کے باعث حادثہ، خاتون جاں بحق

Express News

کراچی میں 48 گھنٹے پانی فراہم نہ کرنے کا فیصلہ، مکینوں کو شدید قلت کا سامنا ہوسکتا ہے

Express News

خیبرپختونخوا کابینہ نے اراکین اسمبلی کی تنخواہوں اور مراعات میں اضافے کی منظوری دے دی

Express News

پنجاب پولیس کے باوردی جوانوں کی موسیقی نشست کی ویڈیوز وائرل

