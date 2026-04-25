جماعت اسلامی پاکستان کے امیر حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ پورے پاکستان میں پونے تین کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہیں لیکن حکومت اس حوالے سے عملی اقدامات نہیں کر رہی ہے جبکہ لیپ ٹاپ بانٹ کر سستی شہرت حاصل کرلیتے ہیں۔
جماعت اسلامی نے لاہور میں حافظ کا ساتھ دو بدل دو نظام ممبر شپ مہم کا آغاز کیا جو 25 اپریل سے 15 مئی تک جاری رہے گی، افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ پورے ملک میں جماعت اسلامی کے 50 لاکھ ممبر بنائے جائیں گے اور یہ نوجوان ہر گھر تک جائیں گے۔
حافظ نعیم الرحمان نے حکومت پنجاب پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ حکومت پنجاب کسانوں کا استحصال کر رہی ہے، حکومت نے 3500 روپے من گندم کی قیمت مقرر کی لیکن کسانوں کو یہ سرکاری قیمت بھی نہیں مل رہی ہے جبکہ حکومت کا فوکس عوام کے پیسوں سے اپنے اشتہار چلانا ہے۔
انہوں نے کہا کہ پورے پاکستان میں پونے تین کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہیں، بچوں کے اسکول آؤٹ سورس کیے جارہے ہیں، لیپ ٹاپ بانٹ کر یہ سستی شہرت تو حاصل کرلیتے ہیں مگر حقیقی معاملات کی طرف دھیان نہیں ہے۔
ان کا کہنا تھا کہ یہ صحت اور تعلیم کی سہولت بھی نہیں دے سکتے، ان کے پاس اربوں آئیں گے یہ اڑا دیں گے پر عوام کو کچھ نہیں دیں گے، یہ وڈیروں کو فائدہ دیتے ہیں، یہ الیکٹیبلز کو نوازتے ہیں۔
حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ مڈل کلاس پیٹرول پر 125 روپے رٹیکس دیتے ہیں اور پیٹرول پر 107 روپے لیوی دی جا رہی ہے۔
بڑے قرضے معاف کرا لیتے ہیں ٹیکس عام بندہ دیتا ہے، جب آئی پی پیز آئیں اس وقت بھی مسلم لیگ (ن) کی حکومت تھی، اربوں روپے کیپیسٹی پیمنٹ دے رہے ہیں، یہ ان لوگوں کو نوازتے ہیں جو پاکستان تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی سمیت ہر حکومت میں ہوتے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ ہمارے ملک میں بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت 49 ہزار میگاواٹ اور کھپت 24 ہزار میگا واٹ ہے۔
حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ عام بندہ مرتا ہے مگر حکمرانوں کی عیاشیاں جاری ہیں، اربوں کے جہاز خریدے جا رہے ہیں، یہ مراعات یافتہ لوگ عوام کا دکھ کیا سمجھیں، پنجاب کا مقابلہ پنجاب سے ہوگا کیونکہ وسائل کے مطابق بات ہوگی، لوکل باڈیز کا الیکشن کیوں نہیں کراتے۔
انہوں نے کہا کہ موجودہ حالات میں امریکہ کا زوال دیکھ رہے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ نے پوری دنیا کا نظام تباہ کر دیا ہے۔