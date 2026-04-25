خطے میں امن، استحکام اور سفارتی روابط کے فروغ کے لیے اپنا کردار جاری رکھیں گے، وزیراعظم

وزیراعظم کا ایرانی وزیر خارجہ اور وفد سے ملاقات کے بعد پیغام، ملاقات پر خوشی کا اظہار

ویب ڈیسک April 25, 2026
فوٹو پی آئی ڈی

وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ اسلام آباد میں ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی اور ان کے وفد سے ملاقات کر کے خوشی ہوئی۔

وزیراعظم نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ ملاقات میں موجودہ علاقائی صورتحال پر نہایت خوشگوار اور دوستانہ ماحول میں تبادلہ خیال کیا گیا۔

ملاقات کے دوران خطے میں جاری پیش رفت پر تفصیلی گفتگو کی گئی،جبکہ پاکستان اور ایران کے درمیان دوطرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے سمیت باہمی دلچسپی کے امور بھی زیرِ بحث آئے۔

 پاکستان خطے کے وسیع تر مفاد میں ایران امریکا مذاکرات کےلیے کوششیں مسلسل جاری رکھے گا، اسحاق ڈار

وزیرِ اعظم سے ایرانی وزیرِ خارجہ کی وفد کے ہمراہ ملاقات، خطے کی صورتحال پر گفتگو

وزیراعظم نے کہا کہ پاکستان خطے میں امن، استحکام اور سفارتی روابط کے فروغ کے لیے اپنا کردار جاری رکھے گا۔

اس سے قبل وزیرِ اعظم محمد شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ایرانی وزیرِ خارجہ عباس عراقچی اور ایرانی وفد نے  ملاقات کی۔ ملاقات میں خطے کی صورتحال پر گفتگو ہوئی۔


 
