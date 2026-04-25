اسلام آباد میں ٹرانسپورٹ کے حوالے سے ضلعی انتظامیہ کا اہم اعلان

ایران اور امریکا کے درمیان جنگ بندی مذاکرات کے لیے ایڈوانس ٹیمیں پہلے ہی پاکستان پہنچ گئی تھیں

ویب ڈیسک April 25, 2026
فائل/فوٹو: اے ایف پی

اسلام آباد کی ضلعی انتظامیہ نے گزشتہ ایک ہفتے سے بند تمام قسم کی پبلک اور گڈز ٹرانسپورٹ کو داخلے کی اجازت دے دی۔

ضلعی انتظامیہ اسلام آباد کے مطابق شہر بھر میں فیض آباد کے علاوہ تمام بس اڈے بھی کھول دیے گئے ہیں جبکہ فیض آباد بس ٹرمینل تاحکم ثانی بند رکھا جائے گا۔

ایران اور امریکا کے درمیان ممکنہ جنگ بندی مذاکرات کے پیش نظر گزشتہ ایک ہفتہ سے بند پبلک اور گڈز ٹرانسپورٹ کھول دی گئی ہے۔

حکام نے بتایا کہ پیرودھائی سمیت دیگر ٹرانسپورٹ اڈے پیر کو صبح سے کھولے جائیں گے۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق مذاکرات کے سلسلے میں مرکزی وفود سے قبل پاکستان آئی امریکا کی ایک ایڈوانس ٹیم واپس روانہ ہوگی، اس سے قبل امریکا کی ایڈوانس ٹیم کا ایک وفد ایرانی وفد کی روانگی کے بعد واپس روانہ ہوا۔

ایڈوانس سیکیورٹی وفد میں واپس جانے والی ٹیم کی روانگی کے وقت راولپنڈی اور اسلام آباد میں سیکیورٹی کے انتہائی کڑے انتظامات کیے گیے تھے۔
