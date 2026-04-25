صدر مملکت آصف علی زرداری چین پہنچ گئے

ہونان صوبائی عوامی کانگریس کے نائب چیئرمین ہو ژوشینگ نے پرتپاک استقبال کیا

ویب ڈیسک April 25, 2026
فوٹو: پی پی پی فیس بک

صدر مملکت صدر آصف علی زرداری  5 روزہ دورے پر چین کے شہر چانگشا پہنچ گئے۔

ایوان صدر سے جاری بیان کے مطابق صدر مملکت آصف علی زرداری کا چانگشا پہنچنے پر ہونان صوبائی عوامی کانگریس کے نائب چیئرمین ہو ژوشینگ نے پرتپاک استقبال کیا، اس موقع پر پاکستان میں چینی سفیر جیانگ زائی دونگ اور چین میں پاکستان کے سفیر خلیل ہاشمی بھی موجود تھے۔

بیان میں کہا گیا کہ صدر آصف زرداری چانگشا میں قیام کے دوران صوبائی قیادت سے ملاقاتیں کریں گے اور چین کے صوبہ ہونان میں واقع شاؤشان میں چیئرمین ماؤ زیدونگ کی جائے پیدائش اور ان کی سابقہ رہائش گاہ کا دورہ بھی کریں گے۔

صدر کے دورے کے دوران حکومت سندھ اور چینی کمپنیوں کے درمیان معاہدوں اور مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط بھی ہوں گے۔

مزید بتایا گیا کہ صدر مملکت آصف زرداری کے دورہ چین سے دونوں ملکوں کے درمیان معاشی تعاون، تجارت اور سی پیک پر اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے میں مدد ملے گی۔

قبل ازیں صدر آصف علی زرداری لاہور سے چین کے لیے روانہ ہوئے تھے جہاں گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر نے انہیں الوداع کیا تھا۔
