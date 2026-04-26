یو اے ای میں امیروں کی تعداد میں زبردست اضافہ، حیران کن رپورٹ سامنے آگئی

دبئی کو لگژری رہائشی جائیدادوں کے حوالے سے عالمی سطح پر دوسرا تیزی سے ترقی کرنے والا شہر قرار دیا گیا ہے

ویب ڈیسک April 26, 2026
facebook whatsup

متحدہ عرب امارات میں ارب پتی افراد کی تعداد میں نمایاں اضافے کی پیش گوئی کی گئی ہے جو ملک کی مضبوط معیشت اور سرمایہ کاری کے بڑھتے مواقع کی عکاسی کرتی ہے۔

گلف نیوز کے مطابق 2026 میں متحدہ عرب امارات میں انتہائی امیر افراد کی تعداد تقریباً 4,851 ہے، جو 2031 تک بڑھ کر 6,588 تک پہنچ سکتی ہے۔

رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اس اضافے کی بڑی وجہ غیر ملکی سرمایہ کاروں کی دلچسپی، کاروباری مواقع، ٹیکس میں نرمی اور پرکشش رہائشی سہولیات ہیں، جس کے باعث امیر افراد تیزی سے امارات کا رخ کر رہے ہیں۔

خصوصی طور پر دبئی کو لگژری رہائشی جائیدادوں کے حوالے سے عالمی سطح پر دوسرا تیزی سے ترقی کرنے والا شہر قرار دیا گیا ہے۔ گزشتہ سال دبئی میں لگژری پراپرٹی کی قیمتوں میں 25.1 فیصد تک اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جو عالمی رجحانات میں نمایاں ہے۔

ماہرین کے مطابق دبئی اور دیگر امارات میں جائیداد کے شعبے میں یہ تیزی نہ صرف سرمایہ کاری کو فروغ دے رہی ہے بلکہ عالمی سطح پر امارات کو ایک اہم مالیاتی اور رہائشی مرکز کے طور پر بھی مضبوط بنا رہی ہے۔
facebook whatsup

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو