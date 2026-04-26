ایران کا آبنائے ہرمز پر پابندیوں کا مقصد، مخالف ممالک پر مضر اثرات برقرار رکھنا ہے

میڈیا رپورٹس کے مطابق ایران پاسدارانِ انقلاب نے کہا ہے کہ ایران جنگ میں امریکی اتحادیوں پر مضر اثرات قائم رکھنے کی ایک حکمت عملی آبنائے ہرمز پر پابندیوں کو برقرار رکھنا ہے۔
واضح رہے کہ آبنائے ہرمز دنیا کی اہم ترین سمندری گزرگاہوں میں سے ایک ہے جس سے عالمی تیل کی سپلائی کا بڑا حصہ گزرتا ہے۔ اس لیے یہاں کسی بھی قسم کی کشیدگی کا اثر پوری دنیا پر پڑتا ہے۔
لہٰذا جب ایران یہ کہتا ہے کہ امریکی حامیوں پر مضر اثرات کے سائے برقرار رکھنا حکمت عملی ہے تو اس کا مطلب خطے میں غیر یقینی صورتحال برقرار رکھنا، توانائی کی ترسیل کو ممکنہ خطرے میں دکھانا اور مخالف ممالک پر معاشی دباؤ ڈالنا شامل ہے۔