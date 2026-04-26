مریم نواز کا لاہور میں پنجاب فلم سٹی کے قیام کا اعلان

منصوبے کے تحت فلم، ٹی وی، اینیمیشن اور ڈیجیٹل میڈیا کے لیے جدید سہولیات ایک ہی جگہ فراہم کی جائیں گی

ویب ڈیسک April 26, 2026
facebook whatsup

وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے لاہور میں نواز شریف آئی ٹی سٹی کے اندر 50 ایکڑ پر مشتمل پنجاب فلم سٹی کے قیام کا اعلان کیا ہے، جسے ملک کا پہلا مکمل “اینڈ ٹو اینڈ” میڈیا پروڈکشن ہب قرار دیا جا رہا ہے۔

اس منصوبے کے تحت فلم، ٹی وی، اینیمیشن اور ڈیجیٹل میڈیا کے لیے جدید سہولیات ایک ہی جگہ فراہم کی جائیں گی، جن میں جدید اسٹوڈیوز، ساؤنڈ اسٹیجز، پوسٹ پروڈکشن لیبز اور وی ایف ایکس کی سہولیات شامل ہیں تاکہ بیرونِ ملک انحصار کم کیا جا سکے۔

فلم سٹی میں شوٹنگ کے لیے مختلف سیٹس، ایک مرکزی جھیل، بین الاقوامی ایونٹس کے لیے کنونشن ہال، میڈیا ٹریڈ ہب اور فلم و میوزک اسکول بھی قائم کیے جائیں گے۔ اس منصوبے سے نہ صرف فلمی صنعت کی بحالی میں مدد ملنے کی توقع ہے بلکہ اینیمیشن، گیمنگ اور ڈیجیٹل میڈیا کے شعبوں کو بھی فروغ ملے گا۔

اقدام سے ہزاروں روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے، جبکہ اسے تخلیقی معیشت کے فروغ کے لیے ایک اہم قدم قرار دیا جا رہا ہے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

صدر مملکت آصف علی زرداری چین پہنچ گئے

Express News

وزیراعظم کا ایرانی وزیرخارجہ کی روانگی کے بعد صدر پزشکیان سے رابطہ، 50 منٹ گفتگو

Express News

اسلام آباد میں ٹرانسپورٹ کے حوالے سے ضلعی انتظامیہ کا اہم اعلان

Express News

یورپی یونین کراچی میں پانی کی فراہمی، سیلاب متاثرین کیلئے قرض دے گی

Express News

سندھ حکومت کا کراچی کے وکلا کیلیے ریڈ بس سروس شروع کرنے کا فیصلہ

Express News

بازار کیلیے جانے والی لڑکی اغوا، ساری رات جنسی زیادتی کا انکشاف

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو