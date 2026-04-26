کراچی: ڈکیتی کی انوکھی واردات، ملزمان کے الیکٹرک سب اسٹیشن سے تار اور قیمتی سامان لے اڑے

مسلح سمیت 6ملزمان کمپنی کا یونیفارم، سیفٹی ہیلمنٹ اورجیکٹس پہن کر آئے، ملزمان نے خود کو کے الیکٹرک کے ملازمین ظاہر کیا

اسٹاف رپورٹر April 26, 2026
گلشن اقبال میں رہائشی اپارٹمنٹ میں ڈکیتی کی انوکھی واردات کے دوران ملزمان کے الیکٹرک کے سب اسٹیشن سے بجلی کی تاریں اوردیگرقیمتی سامان چوری کرنے فرار ہوگئے۔

مسلح سمیت 6 ملزمان کمپنی کا یونیفارم، سیفٹی ہیلمنٹ اورجیکٹس پہن کرواردات کیلئے آئے تھے ملزمان نے خود کوکے الیکٹرک کے ملازمین ظاہر کیا۔

ملزمان نے رہائشی عمارت کے چوکیدار اوراس کے بیٹے کورسیوں سے باندھ کر تشدد کا نشانہ بھی بنایا پولیس کے مطابق ابتدائی تفتیش میں معلوم ہوا کہ واردات میں استعمال کیا جانے والا ٹرک ڈیفنس تھانے کی حدود سے چوری کیا گیا تھا۔

پولیس نے سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے ملزمان کی تلاش شروع کردی ۔۔تفصیلات کے مطابق اتوارکی صبح گلشن اقبال تھانےکےعلاقےگلشن اقبال بلاک 13 ای گوہرٹاورزرہائشی اپارٹمنٹ میں ڈکیتی کی انوکھی واردات کے دوران ملزمان کے الیکٹرک کے سب اسٹیشن سے بجلی کی تاریں اوردیگرقیمتی سامان چوری کرنے فرارہوگئے،ملزمان منی ٹرک اورگاڑی میں واردات کے لیے پہنچے تھے۔

علاقہ مکینوں کے مطابق مسلح سمیت 6 ملزمان کمپنی کا یونیفارم، سیفٹی ہیلمنٹ اورجیکٹس پہن کرواردات کیلئے آئے تھے ملزمان نے خود کوکے الیکٹرک کے ملازمین ظاہر کیا،علاقہ مکینوں کے مطابق ملزمان نے رہائشی عمارت کے چوکیدار اوراس کے بیٹے کورسیوں سے باندھ کر تشدد کا نشانہ بھی بنایا،شہری کی جانب سے ویڈیوبنانے پرملزمان سامان لوٹ کرفرارہوگئے۔

واردات کی اطلاع ملنے کے بعد پولیس نے موقع پر پہنچ کر واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج سمیت دیگر تفصیلات حاصل کرلیں ایس ایچ اوگلشن اقبال سعود نے ایکسپریس کو بتایا کہ رہائشی اپارٹمنٹ میں واردات اتوارکی صبح 7 بجے سے 8 بجے تک ایک گھنٹے تک انجام دی گئی،واردات کے دوران ملزمان بجلی کی تانبے کی تاریں،ٹرانسفامربشنگ برائے ایل ٹی پینل ، بسبار، بریکراوردیگر سامان لوٹ کر فرار ہوئے۔

انھوں نے بتایا کہ پولیس کوواردات کی اطلاع رہائشی اپارٹمبٹ کی یونین کے صدر شرافت علی کی جانب سے دی گئی جس پر پولیس موقع پرپہنچی انھوں نے بتایا کہ ابتدائی تفتیش میں معلوم ہوا کہ واردات میں استعمال کیا جانے والا ٹرک ڈیفنس تھانے کی حدود سے چوری کیا گیا تھا۔

انھوں نے بتایا کہ علاقہ مکینوں کی جانب دوران واردات اگر 15 پولیس کو اطلاع کردی جاتی ہے تو پولیس ملزمان کو رنگے ہاتھوں گرفتار کرنے میں کامیاب ہوجاتی۔

ایس ایچ او نے بتایا کہ پولیس نے سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے ملزمان کی تلاش شروع کردی ہے پولیس جلد ملزمان کا سراغ لگا کر انہیں گرفتار کرنے میں کامیاب ہوجائے گی۔۔
متعلقہ

Express News

صدر مملکت آصف علی زرداری چین پہنچ گئے

Express News

وزیراعظم کا ایرانی وزیرخارجہ کی روانگی کے بعد صدر پزشکیان سے رابطہ، 50 منٹ گفتگو

Express News

اسلام آباد میں ٹرانسپورٹ کے حوالے سے ضلعی انتظامیہ کا اہم اعلان

Express News

یورپی یونین کراچی میں پانی کی فراہمی، سیلاب متاثرین کیلئے قرض دے گی

Express News

سندھ حکومت کا کراچی کے وکلا کیلیے ریڈ بس سروس شروع کرنے کا فیصلہ

Express News

بازار کیلیے جانے والی لڑکی اغوا، ساری رات جنسی زیادتی کا انکشاف

