مالی میں بڑا سانحہ، وزیر دفاع حملے میں مارے گئے

حکام نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں جبکہ سیکیورٹی فورسز کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے

ویب ڈیسک April 26, 2026
facebook whatsup

مالی کے وزیر دفاع سادیو کامارا ہلاک ہو گئے ہیں، یہ واقعہ ملک بھر میں فوجی تنصیبات پر ہونے والے مربوط حملوں کے دوران پیش آیا۔

رپورٹس کے مطابق دارالحکومت کے قریب واقع فوجی شہر کیٹی میں سادیو کامارا کے گھر پر بھی حملہ کیا گیا، جس کے ایک روز بعد ان کی ہلاکت کی خبر سامنے آئی۔

ذرائع کا کہنا ہے کہ ملک کے مختلف حصوں میں بیک وقت حملے کیے گئے، جن کا ہدف فوجی مراکز اور سیکیورٹی تنصیبات تھیں، تاہم ان حملوں کی مکمل تفصیلات اور ہلاکتوں کی تعداد کے بارے میں سرکاری سطح پر مزید معلومات جاری نہیں کی گئیں۔

حکام نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں جبکہ سیکیورٹی فورسز کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ حملے ملک میں بڑھتی ہوئی سیکیورٹی صورتحال اور مسلح گروہوں کی سرگرمیوں کی نشاندہی کرتے ہیں۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

ایران میں احتجاجی مظاہروں کی قیادت کرنے والے نوجوان کو پھانسی دیدی گئی

Express News

دورۂ پاکستان کے بعد ایرانی وزیر خارجہ عمان پہنچ گئے

Express News

ٹرمپ نے وفد کو مذاکرات کیلیے پاکستان جانے سے روکدیا؛ دورۂ منسوخ کرنے کا اعلان

Express News

امریکی وفد پہنچا نہیں، ایرانی وزیر خارجہ پاکستان سے روانہ؛ مذاکرات کا مستقبل کیا ہے؟

Express News

ایرانی وزیرخارجہ عباس عراقچی اسلام آباد سے عمان روانہ

Express News

دنیا بھر میں نشہ کرنے والے افراد کی تعداد میں خطرناک حد تک اضافہ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو