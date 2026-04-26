سرگودھا میں الخدمت فاؤنڈیشن کے “بنو قابل” پروگرام کی گریجویشن تقریب

بنو قابل پروگرام کے تحت نوجوانوں کو مفت اور معیاری تربیت دے کر روزگار کے قابل بنایا جا رہا ہے، حافظ نعیم الرحمان

ویب ڈیسک April 26, 2026
سرگودھا میں الخدمت فاؤنڈیشن کے “بنو قابل” پروگرام کی گریجویشن تقریب منعقد ہوئی جس میں ایک ہزار سے زائد طلبہ و طالبات نے شرکت کی۔

اس تقریب میں حافظ نعیم الرحمان نے خصوصی شرکت کی اور خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بنو قابل پروگرام کے تحت نوجوانوں کو مفت اور معیاری تربیت دے کر روزگار کے قابل بنایا جا رہا ہے۔

انہوں نے طلبہ کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ یہ نوجوان اب معاشرے کے لیے مثبت کردار ادا کریں گے اور مزید تعلیم حاصل کرنے کے خواہشمند طلبہ کے لیے بھی مواقع موجود ہیں، جبکہ مختلف شہروں میں کیمپسز قائم کیے جا چکے ہیں اور ضرورت پڑنے پر مزید بھی بنائے جائیں گے۔

انہوں نے اپنے خطاب میں اس بات پر زور دیا کہ ملک میں لاکھوں بچے اسکولوں سے باہر ہیں اور یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ انہیں معیاری تعلیم فراہم کرے، کیونکہ آئین کے مطابق تعلیم ہر شہری کا بنیادی حق ہے۔

ان کے مطابق موجودہ نظام میں تعلیم، انصاف اور مواقع میں عدم مساوات پائی جاتی ہے، جسے بدلنے کی ضرورت ہے۔

انہوں نے نوجوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ وہ اس پروگرام سے جڑ کر نہ صرف خود کو قابل بنائیں بلکہ معاشرے میں تبدیلی کے سفیر بھی بنیں۔
