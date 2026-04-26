پاکستان کی درخواست پر جنگ بندی میں توسیع اہم پیش رفت

سابق چیئرمین ڈیپارٹمنٹ میڈیا اینڈ کمیونیکیشن سٹڈیز اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور
اسلام آباد میں ایران امریکہ مزاکرات کا دوسرا دور مختلف نکات پر اختلافات رائے کے باعث تاحال منعقد نہیں ہوسکا، تاہم ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان کی درخواست پر جنگ بندی میں توسیع کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ وزیراعظم پاکستان اور فیلڈ مارشل نے متفقہ تجاویز پر مشاورت تک حملے نہ کرنے کی درخواست کی ہے۔
انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی جاری رہے گی اور فوج کو ضرورت پڑنے پر ایران پر حملہ کرنے کیلئے تیار رہنے کا حکم دیا ہے۔ ان کے مطابق ناکہ بندی سے ایران کو پانچ سو ملین ڈالر روزانہ نقصان ہو رہا ہے ہم سے رابطہ کیا گیا کہ آبنائے ہرمز کھولیں میں نے کہا کہ اگر ہم نے ہرمز کھولی تو پھر امریکہ مزاکرات میں کامیابی حاصل نہیں کرسکے گا۔ ہم نے ایران کو تقریباً تباہ اور ایرانی قیادت کو ختم کردیا ہے اور ایران نے ہماری تجاویز نہ مانیں تو باقی ایران اور قیادت کو بھی ختم کر دیں گے۔
امریکہ نے ایران کو فوجی امداد فراہم کرنے والی کئی شخصیات اور کمپنیوں پر بھی پابندی لگا دی ہے اور عراق کیلئے امدادی پروگرام کو بھی معطل کر دیا ہے۔ پاکستان کے وزیراعظم اور فیلڈ مارشل نے جنگ بندی میں توسیع پر صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان اختلافات کو کم کرکے فریقین کو مزاکرات کی میز پر لانے کیلئے کوششیں جاری رکھے گا اور دونوں ملکوں سے توقع رکھتا ہے کہ وہ لچک کا مظاہرہ کرتے ہوئے سنجیدگی سے مزاکرات کے ذریعے تنازع کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔
ادھر ایران نے امریکہ کی طرف سے جنگ بندی کو بے معنی قرار دیتے ہوئے اسے اچانک ایران پر دوبارہ حملہ کرنے کی چال قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ ایران جنگ کا جواب دینے کیلئے تیار رہے اور ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی کے خاتمے اور ایرانی بحری جہاز اور اس کے عملے کی رہائی تک مزاکرات شروع نہیں ہو سکتے۔ امریکہ ہمیں دھمکیوں اور دباؤ کے ذریعے مزاکرات کی میز پر شکست دینا چاہتا ہے لیکن ہم دباؤ اور دھمکیوں کے ماحول میں مزاکرات نہیں کرسکتے۔ہم امریکی شرائط کو تسلیم نہیں کرتے۔اسی دوران امریکہ ایران مزاکرات کے دوسرے دور کیلئے پاکستان کی زبردست سفارتی کوششیں جاری ہیں۔
وزیر خارجہ نے امریکی چینی اور دیگر ممالک کے سفارت کاروں سے ملاقاتیں کی ہیں اور عرب اور دیگر ممالک کی قیادت سے بھی رابطے جاری ہیں۔ دنیا کے امن پسند ممالک پاکستانی قیادت کی ان کوششوں کو سراہتے ہوئے اس کی حمایت کر رہے ہیں۔ ادھر اسرائیل نے اپنی پرانی روش کے مطابق جنگ بندی کے باوجود لبنان پر حملے جاری رکھے ہوئے ہیں جنہیں کو روکنے کیلئے ایران کے علاؤہ یورپی ممالک کی طرف سے بھی آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔
اس کے علاؤہ ٹرمپ پر بھی اندرونی اور بیرونی طور پر ایران سے جنگ دوبارہ شروع نہ کرنے کا دباؤ ہے۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹرمپ ٹویٹ ڈپلومیسی کی بھرمار کرکے ایران پر اپنی شرائط کے مطابق معاہدہ کرنے کا دباؤ بنانے کی کوششیں میں مصروف ہیں تو دوسری طرف ایرانی قیادت ان کے دباؤ کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے سخت جوابی بیانات دے رہی ہے۔
بظاہر تو یہ جنگی حالات اپنے عوام کے عزم کو قائم رکھنے اور مخالف پر دباؤ بڑھانے کیلئے معمول کی بات ہے لیکن یہ بیانات اور ناکہ بندی جیسے اقدامات مزاکرات کے ماحول کو سبوتاژ کرنے اور خاص طور پر ناکہ بندی کے دوران ایرانی جہاز پر قبضے جیسے اقدامات جنگ کو دوبارہ شروع کرنے کا باعث بن سکتے ہیں۔
اس سے قبل گیارہ، بارہ اپریل کو اسلام آباد میں ایرانی وفد کے ساتھ 21 گھنٹے کی طویل بات چیت کے اختتام پر امریکی نائب صدر جی ڈی وینس نے کہا تھا کہ ’اچھی خبر یہ ہے کہ ہماری اور ایرانی سفارتکاروں کی براہ راست بات چیت ممکن ہوئی ہے۔‘ لیکن پھر جے ڈی وینس نے وہ ’بری خبر‘ دی جس پر انھوں نے اپنا اسلام آباد کا دورہ ختم کیا۔’ہمارا ایرانیوں کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہو پایا۔ انھوں نے ہماری پیشکش قبول کرنے سے انکار کیا ہے۔ ہم بغیر ڈیل کے واپس جا رہے ہیں۔
رواں ماہ کی 11 تاریخ کو شروع ہو کر 12 کی صبح ختم ہونے والے اسلام آباد مذاکرات کے بعد امریکی اور ایرانی وفود نے اسلام آباد میں ’مذاکرات کی فضا‘ کو حوصلہ افزا تو قرار دیا لیکن مذاکرات کی ناکامی کے لیے ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرایا۔ جے ڈی وینس کے مطابق ایران جوہری افزودگی کو لمبے عرصے تک ترک کرنے کی امریکی شرط سے متفق نہیں تھا جبکہ تہران نے کہا کہ ’امریکی وفد نے غیرمعقول یا نا مناسب مطالبات سامنے رکھے۔‘ تہران نے یہ بھی الزام عائد کیا کہ دونوں فریقین کسی معاہدے کے قریب تھے جب ’امریکی وفد نے اس عمل کو سبوتاڑ کیا۔‘ جے ڈی وینس کی اسلام آباد میں الوداعی بریفنگ کے ’بری خبر‘ والے حصے کو لے کر ایک عمومی تاثر یہ سامنے آیا کہ شاید دونوں کا مذاکرات کی میز پر دوبارہ واپس آنا مشکل ہوگا۔
تاہم امریکہ ایران مذاکرات کے میزبان پاکستان نے جے ڈی وینس کے ’اچھی خبر‘ والے حصے پر توجہ مرکوز کی اور پاکستانی حکام کے بیانات نے فوری طور پر اس کے لیے راہ ہموار کرنا شروع کی۔ پاکستانی وزرا نے ذرائع ابلاغ کے ذریعے اس بیانے کی حوصلہ افزائی کرنا شروع کہ ’مذاکرات اگر کامیاب نہیں ہوئے تو ناکام بھی نہیں ہوئے۔ پھر واشنگٹن اور تہران دونوں کی طرف سے ایک ممکنہ دوسرے راؤنڈ کے حوالے سے مثبت اشارے ملتے ہی پاکستان کی اعلیٰ قیادت خود حرکت میں آئی۔رواں ماہ پہلے پہل پاکستان کے ذریعے ایران اور امریکہ کے درمیان پیغامات کا تبادلہ ہوا۔ ایرانی حکام نے اس کی تصدیق کی۔ اس کے بعد پاکستانی فوجی اور سویلین قیادت لگ بھگ ایک ہی وقت میں ایران اور مشرق وسطیٰ کے دوروں پر روانہ ہوئی۔ پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کا جہاز گزشتہ ہفتے بدھ کے روز تہران میں اترا۔ دوسری طرف پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف اسی روز سعودی عرب، قطر اور ترکی کے دوروں پر روانہ ہو گئے۔
ادھر امریکہ میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ خود یہ کہتے سنائی دیے کہ پاکستان کی مدد سے ایران کے ساتھ مذاکرات کا دوسرا دور ہونے کے امکانات ہیں اور اگر ایسا ہوتا ہے تو امریکہ ان مذاکرات کی میزبانی کے لیے پاکستان ہی کا انتخاب کرے گا۔ پاکستانی قیادت کا ایران اور مشرق وسطیٰ میں قیام جاری تھا کہ اس کے دوران خطے میں جنگ سے جڑی اہم پیش رفت سامنے آئی۔اسرائیل لبنان سے جنگ بندی کیلئے تیار ہوگیا اور بعد ازاں اسرائیل اور لبنانی حکومت کے مابین مزاکرات بھی شروع ہوگئے ’لبنان میں جنگ بندی‘ ایران اور امریکہ مذاکرات کے پہلے دور کے شروع ہونے سے پہلے ایران کی طرف سے دو دیرینہ مطالبات میں سے ایک کے طور پر سامنے آیا تھا۔ پھر جمعے کے روز ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ’ایکس‘ پر پیغام میں اعلان کیا کہ ایران نے آبنائے ہرمز ہر قسم کے جہازوں کے لیے کھول دی ہے۔
یہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دیرینہ مطالبہ تھا۔ خیال رہے کہ پاکستان کے آرمی چیف اس وقت ایران ہی میں موجود تھے۔ اس وقت تک ان کی ایرانی وزیر خارجہ عراقچی اور مذاکرات کے پہلے دور میں ایرانی وفد کی قیادت کرنے والے ایرانی پارلیمان کے سپیکر باقر قالیباف سے ملاقاتیں ہو چکی تھیں اور وہ پاسداران انقلاب کے ہیڈ کوارٹر کا دورہ بھی کر چکے تھے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فوری طور پر ٹروتھ سوشل پر اپنے پیغام میں ’ایران کا شکریہ‘ ادا کیا۔ انھوں نے ایک الگ پیغام میں پاکستان، پاکستان کے وزیراعظم اور فیلڈ مارشل کا بھی شکریہ ادا کیا کہ وہ بہت بہترین کام کر رہے ہیں۔
تجزیہ نگاروں کے مطابق ان دونوں معاملات پر بات چیت کا آغاز تو پہلے ہی ہو چکا تھا تاہم اس عمل کو مزید بڑھاوا پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ایران میں موجودگی اور وہاں ان کی سرگرمی کی وجہ سے ملا۔ آبنائے ہرمز کے کھولنے کے اعلان نے بنیادی طور پر مزاکرات کے دوسرے دور کے لیے راہ ہموار کی۔ یہ پہلے سے پائپ لائن میں تھے لیکن پاکستانی آرمی چیف کے دورہ ایران نے ان معاملات کو مزید تیز کیا۔ یہ پہلو اہم ہے کہ پاکستان کے آرمی چیف کے دورہ ایران کا کچھ نہ کچھ نتیجہ ضرور نکلے گا۔ چاہے وہ مستقبل کے لیے ایک فریم ورک کی صورت میں سامنے آئے یا پھر امریکہ اور ایران کے درمیان تمام معاملات ایک ہی بار حل ہو جائیں دیر سویر سے اس کا کچھ نتیجہ ضرور ہو گا۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے یہ بھی اشارہ دیا ہے کہ اگر مذاکرات کے دوسرے دور کے نتیجے میں ان کی ایران کے ساتھ ڈیل ہو جاتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ میں اسلام آباد جاؤں، دستخط کرنے کے لیے۔ امریکی صدر نے دعویٰ کیا کہ ایران نے ان کے لگ بھگ تمام مطالبات تسلیم کر لیے ہیں اور اب ان کے درمیان ڈیل نہ ہونے کی زیادہ تر وجوہات ختم ہو گئی ہیں۔ تاہم ایران نے اس کی تصدیق نہیں کی۔ ایران میں سخت موقف رکھنے والے حلقے نے ان بیانات کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا ہے۔
ایرانی پارلیمان کے سپیکر باقر قالیباف نے منگل کی صبح بیان دیا ہے کہ ’ایران دھمکیوں کے سائے میں مذاکرات کو قبول نہیں کرتا۔‘ ’ایکس‘ پر اپنی پوسٹ میں انھوں نے کہا کہ ’ٹرمپ جنگ بندی کی خلاف ورزی اور ناکہ بندی کے ذریعے مذاکرات کو ہتھیار ڈالنے کی میز میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں یا اپنی اشتعال انگیزی کا جواز پیش کرنا چاہتے ہیں۔ انھوں نے مزید لکھا کہ ’ہم دھمکیوں کے سائے میں مذاکرات کو قبول نہیں کرتے اور پچھلے دو ہفتے میں ہم نے میدان جنگ میں نئے پتے لانے کی تیاری کی ہے۔‘ ’اگر آپ کا جہاز آگے بڑھا تو نشانہ بنائیں گے‘ ایرانی پارلیمنٹ کے سپیکر باقر قالیباف نے ایران کے پریس ٹی وی سے ایک حالیہ گفتگو کے دوران بتایا کہ اسلام آباد میں امریکہ کے ساتھ ان کے مذاکرات کے دوران انھوں نے امریکی وفد کو یہ واضح طور پر بتا دیا تھا کہ مائنز تباہ کرنے والے امریکی جہاز کی آبنائے ہرمز کے قریب موجودگی کو وہ جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی تصور کرتے ہیں۔
’ہم نے انھیں بتایا کہ اگر آپ کا مائن سویپر جہاز ذرا سا بھی آگے بڑھا تو ہم ضرور اس کو نشانہ بنائیں گے۔‘
قالیباف نے پریس ٹی وی سے بات چیت کرتے ہوئے بتایا کہ اس کے بعد امریکی وفد نے 15 منٹ کا وقت مانگا کہ وہ جہاز کو پیچھے ہٹنے کے احکامات دلوا رہے ہیں۔
’اور پھر ایسا ہی ہوا۔ قالیباف نے پریس ٹی وی پر گفتگو کے دوران بتایا کہ اسلام آباد میں مذاکرات کے پہلے دور میں ایران اور امریکہ کے درمیان موجود عدم اعتماد ختم نہیں ہوا تاہم دونوں کو ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع ملا۔ ان کا کہنا تھا کہ مذاکرات کے اس دور میں دو بنیادی نکات پر ایرانی اور امریکی وفود کے درمیان اختلافات ہوئے وہ ’آبنائے ہرمز کی بندش اور ایران کے جوہری توانائی کے عزائم کو لے کر ہوئے۔‘
ان کا کہنا تھا کہ جنگ بندی کے معاہدے اور مذاکرات کے آغاز کے لیے یہ طے کیا گیا تھا کہ لبنان میں جنگ بندی اس معاہدے کا حصہ ہو گی۔ یہ پہلو اہم ہے کہ ایران کے وزیر خارجہ کے آبنائے ہرمز کھولنے کے بیان کے چند ہی منٹ بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کے جواب میں ایران کا شکریہ ادا کیا۔ تاہم ٹرمپ کے ایک اور بیان نے حالات کا رخ ایک مرتبہ پھر موڑ دیا۔ انھوں نے کہا کہ امریکہ کی طرف سے ایرانی پورٹس کی بندش اس وقت تک جاری رہے گی جب تک ایران کے ساتھ صد فیصد معاملات طے نہیں پا جاتے۔
اس پر سنیچر کے روز ہی ایران کی بحریہ نے اعلان کیا کہ انھوں نے آبنائے ہرمز ایک مرتبہ پھر بند کر دی ہے ’کیونکہ امریکہ کی طرف سے معاہدے کا پاس نہ کرتے ہوئے ایران پورٹس کی ناکہ بندی جاری ہے۔ دوسرے ہی روز صدر ٹرمپ نے ایک اعلان میں بتایا کہ امریکی نیوی نے آبنائے ہرمز سے گزر کر امریکی ناکہ بندی کی کوشش کرنے والے ایک ایرانی پرچم والے ٹینکر کو نشانہ بنانے کے بعد قبضے میں لے لیا ہے۔ ٹرمپ کے مطابق ’اس ٹینکر کو رکنے کا کافی موقع دیا گیا تاہم اس نے ان وارننگز پر دھیان نہیں دیا جس کے بعد امریکی میرینز نے اس ٹینکر کے انجن والے کمرے کو متعدد بار نشانہ بنا کر اسے اسی مقام پر روک دیا اور بعد میں اس پر سوار ہو کر اسے قبضے میں لے لیا ہے۔ ایران نے کہا ہے وہ اس امریکی کارروائی کا جواب دے گا۔ ساتھ ہی ایران کی طرف سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جب تک امریکی کی طرف سے اس کی بحری ناکہ بندی جاری رہے گی وہ مذاکرات کے دوسرے دور میں حصہ نہیں لے گا۔ چین نے بھی اس ٹینکر کو قبضے میں لئے جانے پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔
ٹرمپ کے مطابق اس ٹینکر میں چین کی طرف سے ایران کیلئے کچھ تحائف بھیجے جارہے تھے۔ لیکن اس سب کے باوجود بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ امریکہ اور ایران دونوں میں اب دوبارہ جنگ شروع کرنے کی طرف مائل نظر نہیں آتے اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو کچھ عوام کے سامنے ایران کے حوالے سے کہہ رہے ہیں، اس پر ایران کے تحفظات فطری ہیں۔
ایران چاہتا ہے کہ وہ یہ ظاہر نہ کرے کہ وہ جنگ بندی اور اس کے حوالے سے کسی ڈیل کے لیے بے تاب ہے۔ وہ دکھانا چاہتے ہیں کہ وہ نہیں بلکہ امریکہ جنگ ختم کرنے کے لیے بے تاب ہے اور کوشش کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہو سکتی ہے کہ ایران کی طرف سے آبنائے ہرمز کو دوبارہ بند کیا گیا اور اس کے بعد ایران میں سخت گیر حلقے کی طرف مزید سخت بیانیہ اپنایا گیا ہے۔ تاہم 49 سالہ اس تنازعے میں اختلافات کی یہ شدت اور مزاکرات میں تعطل کوئی انہونی بات نہیں ہے اور تاریخ بتاتی ہے کہ ان معاملات کا حل اتنا مشکل نہیں ہے اور یہ بالآخر ایران اور امریکہ کو دوبارہ مذاکرات کی میز پر آنے کی راہ میں حائل نہیں ہو سکتے۔
ادھر وزیراعظم شہباز شریف مشرق وسطی کے دورے پر پہلے سعودی عرب، وہاں سے قطر اور آخر میں ترکی میں اناطالیہ پہنچے۔ ان دوروں میں انھوں نے ان تین ممالک کی اعلی قیادت سے ملاقات کی۔ شہباز شریف نے ترکیہ میں ایک ڈپلومیسی فورم کے دوران خطے کے کئی دیگر سربراہان سے بھی ملاقاتیں کیں۔
شہباز شریف کے ان دوروں کے دو مقاصد نظر آتے ہیں۔ ایک تو وہ چاہتے ہیں کہ جب ایران اور امریکہ کے درمیان کوئی معاہدہ اسلام آباد میں طے پا رہا ہو اس وقت ان ممالک کی نمائندگی وہاں موجود ہو۔ شہباز شریف چاہیں گے اس عمل کے جتنے ریجنل شراکت دار ہوں اتنا اچھا ہے کیونکہ جب یہ تمام شراکت دار اس کی ذمہ داری لیں گے تو کل کو اگر کچھ غلط ہوتا ہے تو اکیلا پاکستان ہی مشکل میں نہیں ہوگا۔ پاکستانی وزیراعظم کے ان ممالک کے اس موقعے پر دورے سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ خطے میں ایک نیا اتحاد سامنے آ رہا ہے۔ جنگ کے بعد خطے میں امریکی اتحاد کے خد وخال بدلیں گے اور ان میں پاکستان کے کردار میں اضافہ ہو گا۔n