امریکا کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے گزشتہ شب وائٹ ہاؤس میں صحافیوں کی ایسوسی ایشن کی تقریب میں پیش آنے والے فائرنگ کے واقعے کو مذہبی منافرت کا شاخسانہ قرار دے دیا۔
غیرملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس فائرنگ کے بعد پہلی گفتگو کے دوران بتایا کہ حملہ آور کے دل میں کافی عرصے سے نفرت موجود تھی اور یہ مذہبی معاملہ تھا اور انتہائی عیسائیت مخالف معاملہ تھا۔
ٹرمپ نے کہا کہ وہ چاہتے تھے کہ واقعے کے باوجود پروگرام جاری رہے جس پر ان سے پوچھا گیا کہ کیا انہیں ایسے کسی خطرے کے بارے میں آگاہ کیا گیا تھا تو انہوں نے کہا کہ میں ایسے شخص سے نفرت کرتا ہوں جو ہمارے ملک کی سمت تبدیل کرے اور پروگرام اس لیے جاری رکھنا چاہتے تھے کیونکہ سب کو وہاں سے نکلنا پڑتا تو کیا صرف ایک پاگل آدمی کی وجہ سے ایسا کیا جاتا اور وہ واقعی چاہتے تھے کہ تقریب جاری رہے تاہم پروٹوکول کے مطابق ایسا ممکن نہیں تھا۔
انہوں نے کہا کہ کمرہ بند کر دیا گیا تھا مگر جیسے ہی دروازہ کھولا جاتا وہ سیکیورٹی کا حصار ٹوٹ جاتا اس لیے حکام نے درست فیصلہ کیا کہ وہ واپس وائٹ ہاؤس جا کر نیوز کانفرنس کریں اور کل رات تقریر میں بہت سخت باتیں کرنے والے تھے۔
امریکی صدر نے کہا کہ امید ہے کہ یہ ملتوی شدہ پروگرام جلد دوبارہ منعقد ہوسکے گا۔
قبل ازیں امریکی پولیس نے کہا تھا کہ مبینہ حملہ آور کے محرکات ابھی تک معلوم نہیں ہوسکے ہیں۔
ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ان کو زندگی کے آنے والے دور میں اس سے بڑے مسائل کا سامنا ہے، جب صدارت کا انتخاب لڑرہا تھا تومجھے اس عہدے کے خطرات کا مکمل اندازہ نہیں تھا لیکن اگر آپ متاثرکن صدرہیں تو آپ کوغیراہم صدرسے کہیں زیادہ خطرہ ہوگا۔