منی اسکرٹ پر تنقید کے بعد صحیفہ جبار نے مختصر لباس میں مزید تصاویر شیئر کردیں

صحیفہ کے بولڈ لباس پر سوشل میڈیا صارفین نے انہیں تنقید کا نشانہ بنایا تھا

ویب ڈیسک April 29, 2026
پاکستانی ماڈل اور اداکارہ صحیفہ جبار نے گزشتہ دنوں اپنی منی اسکرٹ میں تصاویر پر شدید تنقید کے جواب میں اپنے اسکرٹس کا کلیکشن اور مختصر لباس میں مزید تصاویر شیئر کی ہیں۔

صحیفہ جبار خٹک ایک بار پھر اپنے منفرد انداز اور بے باک سوشل میڈیا رویے کے باعث خبروں میں آگئی ہیں۔ شوبز انڈسٹری میں اپنی ماڈلنگ، اداکاری اور کھل کر اظہارِ خیال کے لیے مشہور صحیفہ نے حالیہ تنقید کا جواب بھی روایتی انداز کے بجائے خاص انداز میں دیا ہے۔

صحیفہ متعدد کامیاب ڈراموں کا حصہ رہ چکی ہیں، اور سوشل میڈیا پر بھی خاصی متحرک رہتی ہیں۔ ایک ملین سے زائد انسٹاگرام فالوورز رکھنے والی اداکارہ اپنی نجی زندگی، کاروباری سرگرمیوں اور خیالات مداحوں کے ساتھ شیئر کرتی رہتی ہیں۔

حال ہی میں لاہور میں ہونے والے ایک ایونٹ میں صحیفہ کے بولڈ لباس پر سوشل میڈیا صارفین نے انہیں تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ تاہم اداکارہ نے اس تنقید کو نظر انداز کرنے کے بجائے اپنے مخصوص انداز میں جواب دیتے ہوئے مختلف مواقع پر منی اسکرٹس میں لی گئی تصاویر کی ایک پوری کلیکشن شیئر کردی۔

شیئر کی گئی تصاویر میں صحیفہ کو سیاہ اور سفید منی اسکرٹس کے ساتھ مختلف کیژول انداز میں دیکھا گیا، جبکہ ایک تصویر جم کی بھی شامل تھی۔ اداکارہ نے طنزیہ کیپشن میں لکھا، ’Don’t ruin my leg day, bro‘، جسے مداحوں نے ان کے پراعتماد جواب کے طور پر دیکھا۔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

صحیفہ کی اس پوسٹ کے بعد سوشل میڈیا پر ملا جلا ردعمل سامنے آیا۔ ان کے مداحوں اور قریبی دوستوں نے ان کی فٹنس، اعتماد اور جرات کی تعریف کی، جبکہ کچھ ناقدین نے اسے ٹرولنگ کا حد سے زیادہ سنجیدہ جواب قرار دیا۔

یہ پہلا موقع نہیں کہ صحیفہ جبار خٹک نے سوشل میڈیا تنقید پر دوٹوک ردعمل دیا ہو۔ وہ ماضی میں بھی اپنے خیالات اور ذاتی انتخاب کے دفاع میں کھل کر سامنے آتی رہی ہیں، جس کے باعث وہ اکثر خبروں اور آن لائن مباحث کا حصہ بنی رہتی ہیں۔
متعلقہ

Express News

رجب بٹ کی نامناسب ویڈیو پر رکن پنجاب اسمبلی حنا پرویز کی شدید تنقید، بے شرم کہہ دیا

Express News

معروف گلوکارہ کا میوزک کمپوزر پر جنسی استحصال اور سنگین دھمکیوں کا الزام

Express News

’سزا دیں یا عزت واپس کریں‘، شلپا شیٹی کے شوہر راج کندرا کا فحش مواد کیس پر جذباتی بیان

Express News

اداکارہ حنا طارق کا ’فیمنسٹ‘ عورتوں کےلیے سخت بیان

Express News

پنجاب فلم سٹی اتھارٹی تشکیل دینے کا بل کثرت رائے سے منظور

Express News

علی ظفر پر جنسی ہراسانی کیس کا معاملہ، میشا شفیع نے ایک اور اپیل دائر کردی

