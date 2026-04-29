مقبوضہ کشمیر میں پاکستان کے حق میں پوسٹرز لگ گئے، امن کوششوں پر خراج تحسین

ظلم و جبر اور قتل عام کے باوجود قابض بھارت کشمیریوں کے دل سے پاکستان کی محبت نہ نکال سکا

ویب ڈیسک April 29, 2026
facebook whatsup

ایران  امریکا تنازع اور خطے میں کشیدگی کے خاتمے کے لیے پاکستانی قیادت  کی کوششوں  کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے مقبوضہ کشمیر میں پاکستان کے حق میں پوسٹرز لگ گئے۔

ظلم و جبر اور قتل عام کے باوجود قابض بھارت کشمیریوں کے دل سے پاکستان کی محبت نہ نکال سکا، جس کا ثبوت یہ ہے کہ   مقبوضہ کشمیر کے عوام نے ایران امریکا جنگ بندی پر پاکستانی قیادت کو زبردست خراج تحسین پیش کیا ہے ۔

بھارتی میڈیا این ڈی ٹی وی کے مطابق بھارت کے زیرتسلط مقبوضہ جموں و کشمیر کے ضلع ڈوڈا میں پاکستان کے حق میں پوسٹر لگا دیے گئے ہیں۔

سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو میں پوسٹر کے ساتھ سبز ہلالی پاکستانی پرچم کو بھی دیکھا جاسکتا ہے، جبکہ پوسٹر میں وزیراعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو امریکا ایران جنگ بندی پر خراج تحسین پیش کیا گیا ہے۔

این ڈی ٹی وی کے مطابق پاکستان کے حق میں یہ پوسٹر جموں و کشمیر یوتھ موومنٹ کی جانب سے لگائے گئے ہیں۔ بھارتی میڈیا کے مطابق بھارتی پولیس نے پاکستان کے حق میں پوسٹر لگانے پر ایف آئی آر بھی درج کر لی ہے۔

ماہرین کا کہنا ہے کہ بھارتی ریاستی دہشت گردی اور کشمیریوں پر بہیمانہ تشدد کے باوجود کشمیری عوام کے دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں قابض فورسز کی موجودگی کے باوجود بھارت کشمیریوں کی تحریک آزادی کو نہیں دبا سکتا۔

معرکہ حق میں شاندار کامیابی اور سیاسی و ملٹری ڈپلومیسی کے باعث پاکستان کا بطور نیٹ ریجنل سٹیبلائزر کردار دنیا بھر میں سراہا جا رہا ہے۔

 
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

میانمار؛ سابق حکمراں آنگ سان سوچی کو فوجی حکومت نے جیل سے گھر میں نظر بند کردیا

Express News

ایران؛ حکومت مخالف احتجاج کے دوران گرفتار 21 سالہ کراٹے چیمپئن کو پھانسی دیدی گئی

Express News

حزب اللہ کا اسرائیلی فوج کے توپ خانے پر ڈرون حملہ؛ 12 اہلکار زخمی

Express News

عالمی منڈیوں میں پیٹرول کی قیمتوں میں ریکارڈ ساز اضافہ؛ 126 ڈالر فی بیرل تک جا پہنچی

Express News

اسرائیل نے غزہ جانے والے 20 امدادی کشتیوں کے قافلے کو روک لیا، 175 رضاکار گرفتار

Express News

بھارت میں مودی حکومت زمینیں کرپٹ ساتھی اڈانی کو بانٹنے میں مصروف 

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو