لاہور: رشتے سے انکار پر پڑوسی لڑکے نے طالبہ کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا

پولیس نے ملزم کو گرفتار کرکے مقدمہ درج کرلیا

ویب ڈیسک April 29, 2026
لاہور کے علاقے گڑھی شاہو میں پولیس نے رشتے سے انکار پر طالبہ کو ہراساں اور تشدد کرنے والے پڑوسی لڑکے کو گرفتار کرلیا۔

پولیس کے مطابق ملزم علی احمد کو  گڑھی شاہو کے ایریا سے ٹریس کیا گیا، ملزم نے اسلحے کے زور پر لڑکی کو زبردستی شادی پر مجبور کرنے کی کوشش کی۔

رشتے سے انکار کرنے پر ملزم علی احمد نے لڑکی پر تشدد کیا جس سے لڑکی کے سر اور جسم کے دیگر حصوں پر چوٹیں آئیں۔

ایس پی سول لائنز چوہدری اثر علی کا کہنا ہے کہ ملزم کے خلاف مقدمہ درج کرکے مزید تفتیش جاری ہے، خواتین پر تشدد کرنے والے کسی رعایت کے مستحق نہیں۔
