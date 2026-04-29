سونے کی قیمت میں مسلسل دوسرے روز کمی، فی تولہ کتنے کا ہوگیا؟

عالمی مارکیٹ میں فی اونس سونے کی قیمت مزید 55 ڈالر کی کی کمی سے 4ہزار 572 ڈالر کی سطح پر آگئی

ویب ڈیسک April 29, 2026
facebook whatsup
کراچی:

بین الاقوامی بلین مارکیٹ میں فی اونس سونے کی قیمت مزید 55 ڈالر کی کی کمی سے 4ہزار 572 ڈالر کی سطح پر آگئی۔

عالمی مارکیٹ میں کمی کے نتیجے میں مقامی صرافہ مارکیٹوں میں بدھ کو دوسرے روز بھی فی تولہ سونے کی قیمت 5ہزار 500روپے کی کمی سے 4لاکھ 79ہزار 562روپے اور فی دس گرام سونے کی قیمت بھی 4ہزار 715روپے کی کمی سے 4لاکھ 11ہزار 147روپے کی سطح پر آگئی۔

اسی طرح عالمی مارکیٹ میں فی اونس چاندی کی قیمت 45 سینٹس گھٹ کر 72ڈالر 82 سینٹس کی سطح پر آگئی۔

چاندی کے نرخ کم ہونے سے مقامی صرافہ مارکیٹوں میں بھی فی تولہ چاندی کی قیمت 55روپے کی کمی سے 7ہزار 766روپے اور فی دس گرام چاندی کی قیمت 38روپے کی کمی سے 6ہزار 658روپے کی سطح پر آگئی۔
facebook whatsup

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو