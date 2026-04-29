پہلا ایلیمنیٹر: حیدرآباد کنگز مین نے ملتان سلطانز کو ایونٹ سے باہر کردیا

معاذ صداقت اور عثمان خان کی جارحانہ بیٹنگ نے فتح میں کلیدی کردار ادا کیا

ویب ڈیسک April 29, 2026
تصویر: پی ایس ایل (ایکس اکاؤنٹ)

پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) 11 میں حیدرآباد کنگز مین نے ملتان سلطانز کو 8 وکٹوں سے باآسانی شکست دے کر فائنل کی دوڑ سے باہر کر دیا۔ کنگز مین فائنل میں جگہ بنانے کے لیے جمعے کو اسلام آباد یونائیٹڈ کے خلاف کھیلے گی۔

قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کھیلے گئے ایونٹ کے پہلے ناک آؤٹ مقابلے میں حیدرآباد کنگز مین نے 160 رنز کا ہدف 15.2 اوورز میں 2 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کیا۔

کنگز مین کی جانب سے معاذ صداقت  64 رنز ناٹ آؤٹ اور عثمان خان 64 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ صائم ایوب 15 رنز بنا کر ناقابلِ شکست پویلین لوٹے جبکہ کپتان مارنس لبوشین 11 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔

ملتان سلطانز کی جانب سے محمد اسماعیل اور اسٹیون اسمتھ نے 1، 1 وکٹ حاصل کی۔

اس سے قبل حیدرآباد کنگز مین کی دعوت پر پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے ملتان سلطانز نے شان مسعود کی بہترین بلے بازی کی بدولت مقررہ 20 اوورز میں 9 وکٹوں کے نقصان پر 159 رنز اسکور کیے۔

سلطانز کی جانب سے شان مسعود 69 رنز ناٹ آؤٹ بنا کر نمایاں رہے۔

دیگر بلے بازوں میں محمد نواز 18، صاحبزادہ فرحان 15، اسٹیون اسمتھ 13، کپتان ایشٹن ٹرنر 9، پیٹر سڈل 9، جوش فیلیپی6، فیصل اکرم 4، محمد عمران 2 اور عرفات منہاس 1 کے انفرادی اسکور پر آؤٹ ہوئے۔

کنگز مین کی جانب سے عاکف جاوید، حنین شاہ اور محمد علی نے 2، 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ صائم ایوب اور گلین میکسویل نے 1، 1 وکٹ حاصل کی۔
