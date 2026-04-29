کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن میں نویں جماعت کی طالبہ کے اسکول کی چھت سے گرنے کے افسوسناک واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج منظرِ عام پر آگئی ہے جس میں واقعے کی تفصیلات واضح طور پر دیکھی جا سکتی ہیں۔
فوٹیج کے مطابق کنزا نامی طالبہ کو اسکول کی عمارت سے باہر گرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ ویڈیو میں یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ گرنے سے قبل بچی کا اسکارف ایک ڈنڈے سے الجھ جاتا ہے جس کے بعد وہ توازن برقرار نہ رکھ سکی اور نیچے جا گری۔
واقعے کے فوراً بعد اسکول کا عملہ موقع پر پہنچ جاتا ہے اور زخمی طالبہ کو فوری طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کیا جاتا ہے۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ حادثے کے وقت دیگر طلبہ بھی کلاسز میں موجود تھے۔
یاد رہے کہ یہ واقعہ 21 اپریل کو پیش آیا تھا، جبکہ شدید زخمی ہونے والی طالبہ کنزا گزشتہ روز دورانِ علاج دم توڑ گئی۔
واقعے کی مزید تحقیقات جاری ہیں تاکہ حادثے کی وجوہات کا تعین کیا جا سکے۔