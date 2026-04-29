بنگلادیش کے ورلڈ کپ نہ کھیلنے پر شکیب الحسن کا بڑا بیان!

رواں برس ہونے والا ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ 1999 کے بعد سے پہلا آئی سی سی ایونٹ تھا جس میں بنگلادیش شریک نہیں ہوا

ویب ڈیسک April 29, 2026
facebook whatsup

بنگلادیش کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان شکیب الحسن نے رواں برس ہونے والے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں کرکٹ ٹیم کو جانے کی اجازت نہ دینے کو نگراں حکومت کی بڑی غلطی قرار دے دیا۔

رواں برس فروری اور مارچ میں ہونے والے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں بنگلادیش کے شرکت سے انکار کے بعد آئی سی سی نے بنگلا دیش کی جگہ اسکاٹ لینڈ کو ایونٹ میں شامل کر لیا تھا۔

واضح رہے 1999 کے بعد سے یہ پہلا آئی سی سی ایونٹ تھا جس میں بنگلادیش شریک نہیں ہوا ہے۔

ممبئی میں ایک ایونٹ میں گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ بنگلادیش کرکٹ کی بات کی جائے تو یہ ایک بڑا نقصان تھا۔ بنگلادیش کرکٹ سے محبت کرنے والا ملک ہے۔ ان کا خیال ہے کہ ورلڈ کپ میں شرکت کی اجازت نہ دینا حکومت کی بڑی غلطی تھی۔

واضح رہے بنگلادیش نے بھارت نہ جانے کا فیصلہ بی سی سی آئی کی جانب سے بنگلادیشی فاسٹ بولر مستفیض الرحمان کو آئی پی ایل فرنچائز سے نکلوانے کے بعد کیا تھا۔
facebook whatsup

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو