سندھ پولیس میں بھرپور ایکشن، اختیارات کے ناجائز استعمال، سنگین الزامات پر افسران سمیت 22 اہلکار معطل

اہلکاروں اور افسران پر سنگین الزامات ہیں، جن کی انکوائری بھی جاری ہیں، بی کمپنی رپورٹ کرنے کی ہدایت

منور خان April 29, 2026
سندھ پولیس میں اختیارات کا ناجائز استعمال اور سنگین الزامات پر 22 پولیس افسران اور اہلکاروں کو معطل کردیا گیا۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق پولیس افسران کی جانب سے کراچی سمیت اندرون سندھ سے تعلق رکھنے والے ایس ایچ اوز سمیت دیگر پولیس افسران و اہلکاروں کو معطل کیے جانے کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔

آج معطل کیے گئے 22 پولیس افسران و اہلکاروں پر مبینہ طور پر اختیارات کا ناجائز استعمال سمیت دیگر الزامات عائد ہیں جس میں کچھ کے خلاف انکوائری کا بھی عمل جاری ہے ۔

ڈی آئی جی اسٹیبلیشمنٹ سینٹرل پولیس آفس (سی پی او) کیپٹن (ر) پرویز احمد چانڈیو نے اندرون سندھ کے 2 ایس ایچ اوز، ڈی آئی بی اور سی آئی اے انچارج سمیت 9 پولیس افسران و اہلکاروں اور انچارج ڈی آئی بی ڈسٹرکٹ ملیر کو معطل کر کے گارڈن پولیس ہیڈکوارٹر ساؤتھ میں قائم بی کمپنی رپورٹ کرنے کا حکمنامہ جاری کیا۔

حکم نامے کے مطابق ایس ایچ او تھانہ بخارہ شریف ٹنڈوالہ یار انسپکٹر الن خان عباسی ، ایس ایچ او تھانہ گھارو ڈسٹرکٹ ٹھٹھہ انسپکٹر محمد شہزاد الیاس ، انچارج سی آئی اے ڈسٹرکٹ لاڑکانہ سب انسپکٹر ارشد محمود ، پولیس لائن ڈسٹرکٹ ٹنڈوالہ یار میں تعینات انسپکٹر محبوب عالم ، اے ایس آئی سرمد امام اور کانسٹیبل عبدالرحمٰن ، کوئیک رسپارنس فورس (کیو آر ایف) ڈسٹرکٹ ٹنڈوالہ یار ہیڈ کانسٹیبل محمد بخش ، ڈسٹرکٹ کشمور کے تھانے میں تعینات ہیڈ کانسٹیبل سکندر علی پنہور شامل ہیں۔

ڈی آئی جی اسٹیبلیشمنٹ نے ڈسٹرکٹ ملیر کے ڈی آئی بی انچارج انسپکٹر عدیل احمد شاہ کو بھی معطل کر کے گارڈن پولیس ہیڈکوارٹر بی کمپنی تبادلہ کر دیا۔

ڈی آئی جی ایسٹ زون ڈاکٹر فرخ علی نے ڈسٹرکٹ کورنگی کے تھانے الفلاح کے ایس ایچ او انسپکٹر راؤ عمیر کو معطل کر کے پولیس ہیڈ کوارٹر ایسٹ زون تبادلہ کر دیا جبکہ ان کے خلاف انکوائری کا بھی عمل جاری ہے،

اُدھر ایس ایس پی ڈسٹرکٹ ویسٹ طارق الہی مستوئی نے ایک پولیس افسر اور 5 اہلکاروں کو معطل کرنے کا حکمنامہ جاری کر دیا جس کے مطابق پاکستان بازار تھانے میں تعینات سب انسپکٹر عارف شاہ جبکہ پیر آباد تھانے میں تعینات 4 پولیس کانسٹیبل نعیم پٹنی ، اصغر ، شہروز طارق اور ممتاز جبکہ اقبال مارکیٹ تھانے میں تعینات پولیس کانسٹیبل امجد کو معطل کیا گیا ہے۔

اعلامیے کے مطابق معطل کیے جانے والوں کو فوری طور پر پولیس ہیڈ کوارٹر ویسٹ زون رپورٹ کرنے کا حکم جاری کیا گیا ہے جبکہ ایس ایس پی ڈسٹرکٹ کیماڑی سنگھار ملک نے موچکو اور جیکسن تھانے کے اے ایس آئی سمیت 5 اہلکاروں کو معطل کرنے کا حکمنامہ جاری کر دیا۔

حکم نامے کے مطابق موچکو تھانے کی مشرف کالونی پولیس چوکی انچارج اے ایس آئی نعیم نواز ، ہیڈ کانسٹیبل مصدق رشید اور کانسٹیبل سید ریاض حسین ، جیکسن تھانے کے ہیڈ محرر ہیڈ کانسٹیبل طیب علی جبکہ جیکسن تھانے میں تعینات کانسٹیبل یوسف شامل ہیں۔

معطل کیے جانے والوں کو فوری طور پر سسپینڈ کمپنی پولیس ہیڈ کوارٹر گارڈن ساؤتھ میں رپورٹ کرنے کی ہدایت جاری کی گئی ہے جبکہ ان کے خلاف انکوائری کا بھی عمل جاری ہے۔
متعلقہ

Express News

یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام اور دیگر کمپنیاں پاکستان میں رجسٹریشن کو تیار نہیں، حکام

Express News

سیکیورٹی فورسز نے پاک-افغان سرحد پر دراندازی کی کوششیں ناکام بنادی، 13 دہشتگرد ہلاک

Express News

قبائلی علاقوں کے لیے بڑا اعزاز ، باجوڑ کی بیٹی نے سی ایس ایس میں اہم سنگ میل پار کر لیا

Express News

جب بھی پنجاب جانے کا اعلان کرتا ہوں ڈرون حملے شروع ہوجاتے ہیں، سہیل آفریدی

Express News

پی ٹی اے کو سوشل میڈیا سے متعلق روزانہ تقریباً 400 شکایات موصول ہونے کا انکشاف

Express News

حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑا اضافہ کردیا

