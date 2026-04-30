سیال کینیڈا 2026ء؛ فوڈ نمائش میں پاکستانی مصنوعات نے بھرپور توجہ حاصل کرلی

خطے کی سب سے بڑی فوڈ اینڈ بیوریج نمائش میں پاکستان پویلین کا افتتاح ہائی کمشنر محمد سلیم نے کیا

ویب ڈیسک April 30, 2026
مونٹریال میں منعقدہ سیال کینیڈا 2026 فوڈ پروڈکٹس نمائش میں پاکستان پویلین میں 6 نمایاں نمائش کنندگان نے شرکت کی، جہاں پاکستان کی متنوع اور اعلیٰ معیار کی غذائی مصنوعات پیش کی گئیں۔

شمالی امریکا کے خطے کی سب سے بڑی فوڈ اینڈ بیوریج نمائش سیال کینیڈا میں پاکستان پویلین کا افتتاح ہائی کمشنر محمد سلیم نے کیا۔

ہائی کمشنر محمد سلیم، قونصل جنرل فیصل ابرو اور ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ کونسلر الطمش جنجوعہ نے کینیڈین وفاقی اور کیوبیک حکومت کے معززین سمیت نجی شعبے کے نمائندگان کو پاکستان پویلین کے مختلف اسٹالز کا دورہ کرایا۔

تین روزہ نمائش (29 اپریل تا یکم مئی 2026) میں بھرپور شرکت نے کینیڈا کو غذائی مصنوعات کی برآمدات بڑھانے میں پاکستان کی گہری دلچسپی کو اجاگر کیا۔

اس ایونٹ نے برآمد کنندگان کو بین الاقوامی خریداروں اور ایگری فوڈ انڈسٹری کے اسٹیک ہولڈرز سے رابطے کا پلیٹ فارم فراہم کیا ہے۔
