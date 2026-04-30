پہلگام فالس فلیگ، گمراہ کن بھارتی بیانیہ مستند حقائق کے سامنے غلط ثابت

پہلگام ڈرامے کے مبینہ ہلاک شدگان کی تصاویراے آئی سے تیار شدہ پائی گئیں

ویب ڈیسک April 30, 2026
پہلگام فالس فلیگ کے بعد بھارت کا پاکستان مخالف بیانیہ مستند حقائق کے سامنے جلد ہی غیرمؤثرہوگیا۔

پہلگام ڈرامے کے فوری بعد منظم بھارتی سازش کے تحت پاکستان پر بے بنیاد الزام تراشی کا سلسلہ شروع کیا گیا۔ ہندوانتہا پسند حلقوں اورگودی میڈیا نے بغیر کسی مستند ثبوت کےپاکستان مخالف گمراہ کن بیانیے کوآگے بڑھایا۔

بھارتی حکومت کی جانب سے پہلگام ڈرامے کے مبینہ ہلاک شدگان کی تصاویراے آئی سے تیار شدہ پائی گئیں۔ عالمی میڈیا نے بھارتی فوجی افسراوراسکی اہلیہ کی ہلاکت کا بے بنیاد دعویٰ بھی حقائق کیساتھ مسترد کرکےانہیں زندہ قراردیا۔

بھارت کے اپنے اندر سے بھی گمراہ کن بیانیہ کے برعکس بھارتی حکومت کے ناقص سیکیورٹی نظام پر سوالات اٹھے۔ بھارتی حکومت پہلگام ڈرامے کی حقیقت پر اٹھنے والےسنجیدہ سوالات کا بھی تاحال کوئی موثرجواب نہیں دے سکی۔
متعلقہ

Express News

میانمار؛ سابق حکمراں آنگ سان سوچی کو فوجی حکومت نے جیل سے گھر میں نظر بند کردیا

Express News

ایران؛ حکومت مخالف احتجاج کے دوران گرفتار 21 سالہ کراٹے چیمپئن کو پھانسی دیدی گئی

Express News

حزب اللہ کا اسرائیلی فوج کے توپ خانے پر ڈرون حملہ؛ 12 اہلکار زخمی

Express News

عالمی منڈیوں میں پیٹرول کی قیمتوں میں ریکارڈ ساز اضافہ؛ 126 ڈالر فی بیرل تک جا پہنچی

Express News

اسرائیل نے غزہ جانے والے 20 امدادی کشتیوں کے قافلے کو روک لیا، 175 رضاکار گرفتار

Express News

بھارت میں مودی حکومت زمینیں کرپٹ ساتھی اڈانی کو بانٹنے میں مصروف 

